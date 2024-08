Vítimas no prejuízo

Um homem, de 28 anos, suspeito de envolvimento nos crimes de exercício ilegal da profissão, estelionato e falsidade ideológica foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A captura aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

As investigações da polícia apontaram que os crimes foram cometidos entre dezembro de 2023 e junho deste ano. Sete vítimas procuraram a delegacia no município e registraram boletim de ocorrência contra o indivíduo.

Segundo a PCPR, estima-se que o prejuízo das vítimas seja de R$ 90 mil. Entre as vítimas mais abaladas, está uma paciente em tratamento contra o câncer.

Falso dono de imóveis e imobiliária

O delegado da PCPR Thiago Andrade conta que o suspeito praticou diversos crimes de estelionato, causando prejuízo superior a R$ 90 mil, além de inserir informações falsas em recibos emitidos, afirmar ser proprietário de imóveis e imobiliária e ameaçar prejudicar as vítimas caso procurassem a polícia.

“Uma das vítimas, diante do prejuízo sofrido, entrou em estado de choque e, por estar acometida de câncer, acabou sendo internada no hospital. A família está desesperada e sem dinheiro, contraiu empréstimos junto à financeiras para custear despesas do tratamento. A PCPR retira de circulação hoje um indivíduo que estava destruindo a vida das pessoas”, ressaltou o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

