ADELIA ALVES, 80 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Filiação: SALOMAO ALVES DA SILVA e APARECIDA PAIS DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 14:30h.

ANTONIO ALTAMIRO FRANCO, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ANALIA FRANCO. Filiação: JOAO FERREIRA FRANCO e MARIA DE JESUS GINGER. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: IVO ANTUNES e JACYRA DO NASCIMENTO ANTUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 16:00h.

ANTONIO MARCOSM BUENO, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA BUENO e IVANIR MORAES BUENO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023.

ARISTEU MARTINS DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA SIKORA DE SOUZA. Filiação: ALZEMIRO MARTINS KALSSON e DOLARICE RODRIGUES KALSSON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 24 de dezembro de 2023 às 16:30h.

AZENY DE AZEVEDO STONOGA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS STONOGA. Filiação: ERMELIO DE AZEVEDO e JESSE MELLO DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 10:00h.

CARMEN DO ROCIO DE FREITAS, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIOVANI LUIZ FARIA. Filiação: JOAO MUNIS DE FREITAS e ELVIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 10:00h.

CASEMIRA KOZIEL, 59 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: IGNACIO KOZIEL e VALERIA KOZIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 14:00h.

CICERO APARECIDO FAVARO, 50 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: NILSON PEREIRA FAVARO e ZILDA BEIJO FAVARO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023.

DAVI SIABRAS MACHADO, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO ADMINISTRATIVO. Cônjuge: SUENI LUIZ MACHADO. Filiação: ARTUR SIABRAS MACHADO e ELSA MARIA DIAS MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 15:00h.

DILSA MARIA ALCANTARA, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ABRELINO KNEBEL DE ALCANTARA e CLAIDE FERNANDES DE ALCANTARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de dezembro de 2023.

DIRCEU DA SILVA RIBEIRO, 79 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: EULITE DO ROCIO ALVES RIBEIRO. Filiação: JOSE RIBEIRO e ALMERINDA DA SILVA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 17:00h.

DIVA NAIR CUNHA DE ALMEIDA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AGOSTINHO SCHWAB. Filiação: JOAQUIM GUIMARAES DA CUNHA e IVANDINA FONTANELLI DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

DIVA RODENWALD, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROLF RODENWALD. Filiação: JOHANNES EBBERS JUNIOR e VERENA LEONILLA MULLER EBBERS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 17:00h.

EDSON DIOGO MULLER, 49 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: e OSMILDA MULLER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

EDUARDO CORREA LENZ JUNIOR, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARISA MARIA DE CHRISTAN LENZ. Filiação: EDUARDO CORREA LENZ e ORAVIA DE MIRANDA LENZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:30h.

IGNEZ TERRIBILE PELINSON, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OLIVIO PELINSON. Filiação: LOURENCO TERRIBILE e LUIZA LAVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023.

IRENE BORGES DO CANTO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BORGES DO CANTO e ALAYDE SANTOS DO CANTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 24 de dezembro de 2023 às 16:30h.

JOAO BATISTA CHAVES, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA SONIA CHAVES. Filiação: ANTONIO LOURENCIO CHAVES e ANA SILVA CHAVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 25 de dezembro de 2023.

JORGE LUIS FARIAS DOS SANTOS, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOAO FARIAS DOS SANTOS JUNIOR e JOSIANE MULLER DO VALLE DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

LEANDRO CARVALHO ROBERTO, 40 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ARI CARVALHO ROBERTO e DIRCE DE SOUZA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 10:00h.

LOURIVAL DOMINGUES, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANGELINA DOMINGUES. Filiação: JOAO DOMINGUES BENTO e MARIA RITA DE CARVALHO DOMINGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 10:00h.

MARIA DE LOURDES PRESTES DE ARRUDA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE ARRUDA. Filiação: LAUTIDIO DE OLIVEIRA PRESTES e ARGENTINA PEREIRA RAMOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 16:30h.

MARIA EVA POLIDORO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARIOVALDO DE ASSIS SILVA MENDES. Filiação: MANOEL OZORIO DOS SANTOS e CACILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

MARIA MADALENA DOS SANTOS COSTA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE TABORDA DA COSTA. Filiação: ANTONIO TABORDA COSTA e DALILA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

MARIA ROSA DIAS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUSVALDINO FRANCA DIAS. Filiação: e OTACILIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 16:30h.

MARISTELA PELLANDA WEBER, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GERALDO RENE BEHLAU WEBER. Filiação: BENJAMIN PELLANDA e MARIA ZENI PELLANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANA AUGUSTA DOS SANTOS. Filiação: CLAUDIMIRO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA ANICETA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 17:00h.

RENATA AMARAL COSENZA, 33 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARIO LUIZ COSENZA e MARIA FERNANDO PEREIRA AMARAL COSENZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 09:30h.

ROSI POLATI DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CIRILO DA SILVA. Filiação: PEDRO POLATI e GEORGINA ALVES POLATI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 09:00h.

SEGUNDO JOAO KRAINSKI, 80 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ROSALINA GONCALVES KRAINSKI. Filiação: JOAO KRAINSKI e CARMEN CULPI KRAINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

YUTAKA KUNIWAKE, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: KEIKO KIMURA KUNIWAKE. Filiação: TOSHINAGA KUNIWAKE e FUYO KUNIWAKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 11:00h.

ZULEIKA QUADROS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GOMES DOS SANTOS. Filiação: ANTERO QUADROS e EULALIA BARROS QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 16:00h.