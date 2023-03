Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)

Adir Mainardes Messias, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Juvenal Messias e Laurinda Mainardes Messias. Sepultamento ontem.

Akiko Omori, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Minoru Takano e Moto Takano. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rolandia, saindo da Capela de Rolandia.

Angelina Aparecida Antunes, 50 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: José Andarilho Antunes e Geraldina Correia Antunes. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Mortuária Weissópolis PinhaisPR.

Antônio Francisco Vidal, 79 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Vidal Filho e Urssolina Taborda. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Antônio Gonçalves Castilho, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Geraldino Maurício de Castilho e Alzira Gonçalves Castilho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Armando Costa, 97 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Costa e Aurora Branco Costa. Sepultamento ontem.

Carlo Papagna, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vicenzo Papagna e Giuglia del Grande. Sepultamento ontem.

Cláudio Lopes, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Marcelo Lopes e Olga Gonçalves Lopes. Sepultamento ontem.

Claus Slonkowskyj, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mikola Slonkowskyj e Yvonne Slonkowskyj. Sepultamento ontem.

Cleonice Sagioro, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclides Sagioro e Rosalina Cândida Sagioro. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba /sala Ipe.

Darcy de Almeida Cordeiro, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim José de Lima e Servina Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela São Leopoldo Cic.

Edina Schmoeller Pereira Goebel, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pereira e Edite Schmoeller Pereira. Sepultamento ontem.

Edite Tereza Machado, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Etuino Dunner e Felisbina Florêncio Dunner. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Elaine da Silva Matozo, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio da Silva e Sueli Aparecida do Rocio Gutierrez da Silva. Sepultamento ontem.

Eneas Fagiundes Dias, 86 anos. Filiação: Atilio Fagundes Dias e Magdalena Mendes Barbosa. Sepultamento ontem.

Fernando Adriano Garcia Santana, 32 anos. Profissão: técnico. Filiação: Carlos Alves de Santana e Dalva do Rocio Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Santa Quitéria/ Curitiba.

Fredi Raul Krapp, 59 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Helmuth Krapp e Frida Busse Krapp. Sepultamento hoje, Cemitério Witmansur PalmeiraPR, saindo da Capela Mortuária de PalmeiraPR.

Gabriel Santander Rodas, 80 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Francisco Rodas e Petrona Rodas. Sepultamento ontem.

Genildo David do Nascimento, 54 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Pedro David e Maria José Bezerra do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gerson Zamboni Fanini, 79 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Carlos Fanini e Vitória Zamboni Fanini. Sepultamento ontem.

Ielter de Mello Daunn, 96 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Sotter Henrique Daunn e Maria Rosa Mello Daunn. Sepultamento ontem.

Ilda da Cruz Goslar, 87 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Alves da Cruz e Januária Alves da Cruz. Sepultamento ontem.

Iracema Cardoso Ribas, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osório Cadoso de Sant Ana e Cristina Scheifer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jackson Alberto de Souza, 36 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Carlos Alberto de Souza e Lucimari de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Jair Duarte Barbosa, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Gomes Barbosa e Ema Duarte Barbosa. Sepultamento ontem.

João Jorandi de Andrade, 55 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Antunes de Andrade e Izonil Izabel de Andrade. Sepultamento ontem.

João Maria Jaros, 92 anos. Filiação: Estanislau Jaros e Infancia Leandro Jaros. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

José Carlos Cardoso, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Cardoso e Madalena Krulicoski Cardoso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal do Boqueirão.

Josilene Oliveira da Silva, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Pereira da Silva e Maria de Jesus Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária Borda do Campo São José dos PinhaisPR.

Jovino Ferreira de Lima, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Ferreira de Lima e Maria Fernandes. Sepultamento ontem.

Lucélia Coelho dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Domingues dos Santos e Maria Coelho dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Pedroso, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Daerski Pedroso e Olga Hortência Pedroso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Luiz Carlos dalla Vecchia, 64 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Agostinho dalla Vecchia e Alice Terezinha dalla Vecchia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Luiz dos Santos, 72 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Alipio Santos e Matilde Rosa. Sepultamento ontem.

Magdalena Lobato Sepulveda, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Christobal Galves Lobato e Maria del Carmen Jodas. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Weisópolis (Pinhais).

Marcelo da Costa Aragao, 57 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Manoel Felício de Aragao e Maria da Penha da Costa Aragao. Sepultamento ontem.

Margarida do Nascimento Conceição, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcina Crispim Pires do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Conceição Roseira Carneiro, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Camargo Roseira e Helena Ribas Roseira. Sepultamento ontem.

Maria Fernanda de Olival Pires, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pires e Maria de Olival. Sepultamento ontem.

Maria Nazareth Gonçalves Moura, 75 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Glycerio Antônio Gonçalves e Ana Izabel Gonçalves. Sepultamento ontem.

Olga Kalenetz, 81 anos. Filiação: Waldomiro José Kalenetz e Shopia Kalenetz. Sepultamento ontem.

Olga Suchla, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Voituch Suchla e Filomena Suchla. Sepultamento ontem.

Osmar de Andrade Ferreira, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Otacílio de Lima Ferreira e Brandina de Andrade Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Pedro José de Sales, 69 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Anselmo José Sales e Durvalina de Sales. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Paulo da Rocha, 84 anos. Filiação: Pedro Lourenço da Rocha e Margarida Severino da Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Vendite, 74 anos. Profissão: servente. Filiação: Francisco Vendite e Maria Gomes Jardim. Sepultamento ontem.

Roseli Bressan Gomes, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Bressan e Maria Bressan. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Sali Schmitt dos Santos, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Udo Schmitt e Ana Vilck. Sepultamento ontem.

Sebastiana Dias Martins, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Generoso Dias e Natália Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Sebastião de Oliveira, 59 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Raul Franco de Oliveira e Celina Moreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Thyane Belinda Arrieta Brandão de Melo, 2 anos. Filiação: Thiago Brandão de Melo e Inesmar Dayana Arrieta Torrres. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Vittorio de Franceschi, 96 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Luigi de Franceschi e Maria Minelli. Sepultamento ontem.

Wellington José Gonçalves Rosa, 29 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco José Gonçalves Rosa e Eva de Fátima Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Sitio Cercado.

