Falecimentos e sepultamentos desta quinta-feira em Curitiba e região

Alexandra Prestes Teixeira, 32 anos. Profissão: analista seguros. Filiação: Pedro Soares Teixeira e Maria Aparecida Prestes Teixeira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Alvacy Loizete Figueiredo de Melo, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Antônia Alves Figueiredo e Antônia Alves Figueiredo. Sepultamento ontem.

Antônio Breda, 89 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: João Breda e Catarina Breda. Sepultamento ontem.

Antônio Dirceu Milani Puka, 61 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Dieceu Puka e Ivana Milani Puka. Sepultamento ontem.

Antônio Pereira de Souza, 62 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Otacílio Pereira de Souza e Cicera Pereira Nunes. Sepultamento ontem.

Arildo Cordeiro, 60 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Francisco Cordeiro e Maria Aparecida Cordeiro. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo do Nascimento, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Neuso do Nascimento e Ana Lúcia da Costa Luz do Nascimento. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Carolina Desplanches dos Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paticio Desplanches e Margarida Trisoti Desplanches. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cecília Hilbert Ferrari, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Hilbert e Catarina Jaeger Hilbert. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Cecília Victória Dutra da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Januario dos Santos e Noêmia dos Santos. Sepultamento ontem.

Cláudio Levy Calian Juraszek, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Modesto Juraszek e Vilma Calian Juraszek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Diego Francisco Pereira, 36 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Leonor Freancisco Pereira e Maria Dinacir Padilha Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Zacarias, saindo da Capela Berti.

Dolores Maria da Rosa Cruz, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Redovino Manoel da Rosa e Placidia Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eurides Klingenfus, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Klingenfus e Regina Klingenfus. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Francisca Maciel Fernandes, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Pinheiro Maciel e Maria Jacinta de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal 01 Boqueirão CuritibaPR.

Francisca Neves da Luz, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Albertino Neves e Guilhermina Correa Neves. Sepultamento ontem.

Gelda Takano Ivahashi, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Takano Yosimi e Takano Hisae. Sepultamento hoje, Cemitério de Santo Antônio da Platina, saindo da Capela de Santo Antônio da Platina.

Geraldo Panek, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tadeu Panek e Angelina Panek. Sepultamento ontem.

Geraldo Pereira Guimarães, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Augusto Teixeira Guimarães e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Guaracy Silva Rodrigues, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Souza Rodrigues e Altaliba Silva Rodrigues. Sepultamento ontem.

Igneis Gelain, 95 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Carlos Gelain e Angelina Gelain. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Borda do Campo.

Igor Emanuel Dutra Cardoso, 27 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Alcyr Sidney Cardoso e Adriana Dutra Cardoso. Sepultamento ontem.

Jacemir Muller Cardoso, 37 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Florisvaldo José Cardoso e Idilia Muller Cardoso. Sepultamento ontem.

Joaquim Fernandes de Carvalho, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Fernando Eugênio de Carvalho e Sebastiana Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

José Carlos Cavalin, 80 anos. Profissão: técnico. Filiação: Vitório Cavalin e Olivia Perles Cavalin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José de Oliveira, 67 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Alcides José de Oliveira e Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Jovelino Manbote Nzinga, 48 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Pedro Jovelino Nzala e Isabel Ndundu. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Júlio César de Mello, 69 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Altacir Sebastião de Mello e Maria Domingues de Mello. Sepultamento ontem.

Jurandir Inácio Ribeiro da Cruz, 70 anos. Profissão: guardião. Filiação: Salvador Ribeiro da Cruz e Maria Constantina Lichevski da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lidair José da Silva, 62 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Domingos Tiago da Silva e Maria Lima da Silva. Sepultamento ontem.

Lorena Correa Lucchesi, 89 anos. Filiação: Nelson José Correa e Dolores Pinheiro Correa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Luiz Carlos Florêncio Dias, 62 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Manoel Florêncio Neto e Geni Cândida Florêncio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 / Municipal Santa Cândida.

Luiz Carlos Schettini, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odete Lacerda Schettini. Sepultamento ontem.

Maria Amélia dos Reis, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Joaqum Grosso e Maria Cecília Ovivetti. Sepultamento ontem.

Nair Martins Veiga, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Rodrigues dos Santos e Cherobina Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo da Veiga, 62 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Manoel da Veiga e Anita Olga Schropfer da Veiga. Sepultamento ontem.

Pedro Satil, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amadeu Satil e Olivia dos Prazeres Satil. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Rubia Correa Krsizanowski, 12 horas. Filiação: Cléber Vagner de Souza Krsizanowski e Débora Francisca Thome Correa de Souza. Sepultamento ontem.

Samuel Tenório de Almeida, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Dorgival de Almeida e Terezinha de Fátima Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério de Tabatinga – Tijucas do Sul (PR), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Sandro Ferreira Prestes, 62 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Santos Nazario da Rosa Prestes e Marlene Ferreira Prestes. Sepultamento sexta-feira, 10 de novembro de 2023 às 15hh, Ecumenico Municipal de Rio Grande do Sul, saindo da Capela Ecumenico Municipal Santa Maria Rio Grande do Sul.

Tadeu Taborda, 71 anos. Profissão: segurança. Filiação: Turibio Taborda e Leonor Ribeiro Taborda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 / Municipal Água Verde.

Vera Lúcia de Andrade Cordeiro, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaldo de Andrade Lima e Orcilia de Andrade Lima. Sepultamento ontem.

Vilma Rodrigues, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvin José Isidro e Joana Gomes Isidro. Sepultamento ontem.

Vilmar Mariano, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Mariano e Nacir Virgínia de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Tatuquara/ Curitiba.

Waldinei Aparecido Caetano, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Caetano Filho e Gema Simões Caetano. Sepultamento ontem.