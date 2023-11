Falecimentos e sepultamentos de Curitiba e região nas últimas horas

Anália Lemes de Oliveira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lemes de Oliveira e Francisca Carneiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela de Ibaiti.

Aurora Schlichting, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Miguel Schlichting e Helena Schlichting. Sepultamento ontem.

Benedito Alves de Souza, 63 anos. Profissão: segurança. Filiação: Lázaro Alves de Souza e Benedita Correa de Souza. Sepultamento ontem.

Cinira Leria da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Branco Leria e Alzira Soares Leria. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Clemencia Maria dos Santos Matos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Camilo Selis dos Santos e Marcelina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Clesio Collini Arcega, 86 anos. Profissão: auxiliar financeiro. Filiação: Luiz de Souza Arcega e Ina Collini Arcega. Sepultamento ontem.

Corine Manfredini, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Manfredini e Angelica Faraco Manfredini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Dalico Soares de Almeida, 61 anos. Filiação: André Alves de Almeida e Hermelina Soares de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Frei Miguel.

Dinah Sant Anna Ferreira, 92 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Antônio Gonçalves Ferreira e Maria Sant Anna Ferreira. Sepultamento ontem.

Dinalva dos Santos Araújo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Patrocinio José dos Santos e Francisca Raimunda da Rocha. Sepultamento ontem.

Everton Jonatas Munhoz Coutinho, 32 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Elson Luiz Coutinho e Ivoneide Cristina Munhoz. Sepultamento ontem.

Fagner Domingues Rodrigues, 35 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Marcos Augusto Domingues e Lucilene Domingues Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Geovane Rodrigo Moraes, 31 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: Antônio Moraes e Cláudia Ferreira de Lara. Sepultamento ontem.

Gersao Luiz da Silva, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Luiz da Silva e Maria Tereza Braz. Sepultamento ontem.

Gilberto Batista, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orlando Fulgencio Batista e Paula Niels Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gilson Bomfim, 54 anos. Filiação: Pedro Bomfim e Leonilda Terezinha Bomfim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela da Luz.

Gislaine Maria Thomaz, 55 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: José Thomaz e Emília Tereza de Quadros Thomaz. Sepultamento ontem.

Haroldo da Luz Jaques, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Jaques e Clotilde Martins Jaques. Sepultamento ontem.

Ivanete Aparecida de Souza, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João David de Souza e Maria de Jesus Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Jean Carlos Soares Duarte, 29 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Anselmo Duarte e Catarina de Jesus Soares. Sepultamento ontem.

João Maria Mello de Quadros, 60 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Gregório Moreira de Quadros e Izabel Mello de Quadros. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) Cemitério Municipal de Ponta Grossa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jorge Buck Silva, 81 anos. Profissão: economista. Filiação: Jorge Silva e Olivia Buck Silva. Sepultamento ontem.

José Nascimento de Oliveira, 81 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Gregório Francisco de Oliveira e Isaura Francisco do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária de Bocaiuva do SulPR.

José Valdir Júlio, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdir Júlio e Rita Santana Júlio. Sepultamento ontem.

Lincon Marumbi, 25 anos. Filiação: Ana Paula Marumbi. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Manoel Pedro dos Anjos Netto, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Arthur Pedro dos Anjos e Apparecida Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcolina Garcia, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Euclides Garcia e Ludovina Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela São Rafael.

Maria Rita de Paula, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Júlia Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Maria de Lourdes Valdera Campos, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Valdera e Julieta Lipski Valdera. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Viana Batista, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Viana e Lusiria da Luz. Sepultamento ontem.

Marleide dos Santos Tiburski, 70 anos. Filiação: Vicente Clemente dos Santos e Maria Aparecida de Araújo. Sepultamento ontem.

Marli Joanna Ribas de Andrade, 84 anos. Filiação: Joaquim Ribas de Andrade e Germina Ribas Machado. Sepultamento ontem.

Moacir Mariano da Silva, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Salvador Mariano da Silva e Beatriz Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Narcinda Martins dos Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito de Moraes e Maria Moraes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Olicir Straub Cordeiro, 70 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Lauro Cordeiro e Maria da Luz Straub. Sepultamento hoje, Cemitério dos Melos Lapa, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Onesimo Ribeiro da Silva, 81 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Luiz Ribeiro da Silva e Helena Almeida Ribeiro. Sepultamento ontem.

Otávio Miquelino, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Miquelino e Clementina Deolinda de Jesus. Sepultamento ontem.

Paula Gabrielle Moraes da Costa, 26 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Paulo Roberto Leal da Costa e Marilda de Fátima Moraes da Luz. Sepultamento ontem.

Roberto Carlos de Lima, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Batista de Lima e Maria de Lourdes Lima. Sepultamento ontem.

Rogério Ribeiro Pinto, 36 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Célia Regina Ribeiro Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja – Bairro Parolin – Curitiba /PR.

Rosa Aparecida dos Santos Bueno, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio dos Santos e Ana Paulina de Andrade. Sepultamento ontem.

Rosângela Almeida dos Santos, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Almeida dos Santos e Benedita Olinda dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Samuel Lauro Marques, 48 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lauro Joaquim Marques e Maria Marques. Sepultamento ontem.

Savio de Oliveira Mett, 27 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: Martinho Mett e Terezinha de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastião Rodrigues dos Reis, 66 anos. Profissão: soldador. Filiação: Djalma Pereira dos Anjos e Nao Especificado na Identidade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Sérgio José Soares, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Deordino José Soares e Dejanira Precina Ferreira. Sepultamento ontem.

Sidney Domingues de Ramos, 70 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Francisco Domingues de Ramos e Francisca Domingues de Ramos. Sepultamento ontem.

Sílvio Mário de Souza, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Maria Tercilia de Souza. Sepultamento ontem.

Tatiane Godinho Mota de Oliveira, 46 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: Maria Bernadete Godinho Mota. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 / Cemitério Municipal Boqueirão.

Terezinha Isabel Almeida, 61 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Benedito José Lino e Maria Terezinha Lino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Campo do Santana.

Verônica Irene Rebka, 99 anos. Profissão: dentista. Filiação: Nicolau Rebka e Ana Rebka. Sepultamento ontem.

Vilma Alves de Paiva, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alves de Paiva e Evanilde dos Santos Paiva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Vilmar José Batista, 40 anos. Filiação: Laurindo Onofre Batista e Sebastiana Maria Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de CandoiPR.

Vilmar de Jesus Afonso Ferreira, 66 anos. Profissão: taxista. Filiação: Achiles Ferreira Alves e Rita Afonso Ferreira. Sepultamento ontem.

Yoshiko Aoki, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tiotaro Nagamine e Hide Nagamine. Sepultamento ontem.