Alana Denise Domingues dos Santos, 61 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Amaro José dos Santos e Elsa Domingues dos Santos. Sepultamento ontem.

Alexandre Aquila Melo da Costa, 42 anos. Profissão: servente. Filiação: José Maria Ferreira da Costa e Pedrina Melo da Costa. Sepultamento ontem.

Amaury Petersen, 83 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alzira Petersen. Sepultamento ontem.

Ana Maria Peres Niepcue, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Rodrigues Peres e Josefa Fernandes da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Anderson Crepaldi da Silva, 39 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Gilberto Lima da Silva e Vanilde Crepaldi da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Imaculada Conceição da Lapa (PR), saindo da Capela Cemitério Imaculada Conceição.

Dagomar Frigotto, 52 anos. Profissão: representante. Filiação: Osmar Caetano Frigotto e Maria Luíza dal Pra Frigotto. Sepultamento ontem.

Eduardo Tavares de Oliveira, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria do Carmo de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Elias Batista Ribeiro, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jovino Batista Ribeiro e Lazara de Aguiar Ribeiro. Sepultamento ontem.

Elma Ferreira Machado, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Djalmo Soares Machado e Martina Ferreira Machado. Sepultamento ontem.

Graciliano Bezerra de Menezes, 70 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Eurides Bezerra de Menezes. Sepultamento ontem.

Helena Abigail Alexechevz Borges, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Alexechevz e Elisabeth Alexechevz. Sepultamento ontem.

Hilda Lins, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Bueno de Oliveira e Amantina de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Ignez Muramoto, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Shozo Tanaka e Shimo Tanaka. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

João Batista Gonçalves, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulino Gonçalves e Rosalina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Ivanoski, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Vicente Ivanoski e Francisca Ivanoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Maria do Oeste, saindo da Capela Municipal Santa Maria do Oeste (PR).

Jorgina dos Santos Malaquias, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Henrique dos Santos e Rita da Conceição. Sepultamento ontem.

José Antônio Silva Bahia, 56 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ademar Pinto Bahia e Conceição Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

José Fofano, 83 anos. Profissão: frentista. Filiação: Augusto Fofano e Santa Tarroco Fofano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

José Maria de Souza Martins, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leonardo Batista Martins e Verediana Ferreira do Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Monteiro Lobato Tatuquara Curtiba.

Katia Cristina Potochoski, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Potochoski e Maria Aparecida Potochoski. Sepultamento ontem.

Lúcia Gois, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldomiro Gois e Dirce Zucolim Gois. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 do Água Verde.

Maicon Pires Ramos, 25 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Amantino Deolindo de Ramos e Francisca Rodrigues Pires Ramos. Sepultamento ontem.

Margarida Clemente de Brito, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Clemente de Souza e Maria Conceição dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria da Silva de Almeida, 87 anos. Filiação: Gonçalo Francisco da Silva e Ana Moraes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal.

Nair Maciel Santos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvêncio José Maciel e Germina Santos Maciel. Sepultamento ontem.

Odino Teider, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cornélio Teider e Ursulina Horning Teider. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela.

Ozir Mário Toaldo, 73 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Vicente Toaldo e Vergínia Menegusso Toaldo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Pedrinho Muchenski, 53 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: Pedro Muchenski e Regina Sampaio Muchenski. Sepultamento ontem.

Rinaldo Marcos Nunes Silva, 54 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Arnaldo José Nunes Silva e Adirce Dias Nunes. Sepultamento ontem.

Ronaldo José de Paula, 47 anos. Filiação: José Vicente de Paula e Dirce dos Santos de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Saulo Roberto Lima Silveira, 36 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Carlos Roberto Silveira e Maria Aparecida Lima Silveira. Sepultamento ontem.

Stela Maris de Souza Bail, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Alberto de Souza e Luíza Cardoso de Souza. Sepultamento ontem.

Tomiaki Takeuchi, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Satoru Takeuchi e Nilma da Paz Takeuchi. Sepultamento ontem.

Umberto Marineu Basso Filho, 54 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Umberto Marineu Basso e Lourdes Bim Basso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Munc, Araucária.

Valdelice Rodrigues, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Rodrigues e Maria Rosa Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.