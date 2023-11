Afonso Luiz dos Santos, 82 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquim Luiz dos Santos e Cecília Gomes de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Assembleia de Deus Tatuquara Curitiba.

Andrius Willian Aguiar da Silva, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adriano Ribeiro Vieira e Aldeni Costa Aguiar. Sepultamento ontem.

Anna Luíza de Paula Campos, 6 anos. Filiação: Lucas Correa de Campos e Jéssica Maria de Paula. Sepultamento ontem.

Antônio Adir de Góes, 69 anos. Profissão: segurança. Filiação: Dorico de Góes e Zulmira de Oliveira Góes. Sepultamento ontem.

Beatriz Migueis Serra, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ignácio Gonçalves Serra e Dalva Migueis Serra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Beatriz Noriko Ogata, 77 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Minoro Ogata e Riyo Yamada Ogata. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Barbosa, 50 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Carlos Barbosa e Quirina Barbosa. Sepultamento ontem.

Carlos Pereira de Andrade, 94 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Otalipio Ribas de Andrade e Noêmia de Andrade. Sepultamento ontem.

Cláudio José Barbosa, 38 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Altair Barbosa e Ivanilda Pasdiora. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal de Campo Magro PR.

Denise Aparecida de Lima, 24 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio de Lima e Osnilda Aparecida de Lima. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitério Municipal Campo do Tenente, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Dirce Geralda da Silva Vieira, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Fermino da Silva e Maria Geralda de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Dolores Inhesta Corrente, 80 anos. Profissão: camareira. Filiação: Antônio Inhesta Martinez e Dolores Tesaro Martuci. Sepultamento ontem.

Eliza Chinagli da Rocha, 68 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: Mário Chinagli e Cenira Chinagli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Emília das Gracas Andrade Alves, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Dair de Andrade e Iracy das Gracas Andrade. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal de Matinhos PR.

Errol Joere Foltran, 80 anos. Filiação: Lydio Foltan e Verônica Pastha Foltran. Sepultamento ontem.

Francisco Antônio da Costa, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Pedro da Costa e Abilia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Glória da Fonseca Oliveira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cecilio da Fonseca e Ernestina Souza da Silva Fonseca. Sepultamento ontem.

Iraci Mattas Espírito Santo, 63 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Claudomiro Mattas e Maria Madalena. Sepultamento ontem.

Izabel Spies, 42 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Olivir Spies e Alexandrina Lopes Spies. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Araucária PR, saindo da Capela Municipal de Araucária PR.

Jaber Issa Makhoul, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Issa Makhoul e Mariam Makhoul. Sepultamento ontem.

Jair Renato Pereira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira e Anair Andrade Pereira. Sepultamento ontem.

Joaquim Marques da Silva, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Bertulina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Jorge Ferreira Leite, 62 anos. Filiação: Pedro Moreira Leite e Francisca Ferreira Leite. Sepultamento ontem.

Lenilda Luiz Gama, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ludgero Ribeiro Luz e Lídia Lemos Luz. Sepultamento ontem.

Leonor Gonçalves, 84 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: David Gonçalves e Jandira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Leovanil Gasparim, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Gasparim Filho e Thereza Stival. Sepultamento ontem.

Levi Augusto de Oliveira, 61 anos. Filiação: Jorge Augusto de Oliveira e Arminda Barbosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Batista Shalon – Xaxim.

Lucidio Gerlach, 84 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: Ervino Gerlach e Blondine Gerlach. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

Luirdes dos Santos Sil Va, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Gomes dos Santos e Rozaria Amandio dos Santos. Sepultamento ontem.

Marcelo de Almeida Furlan, 25 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Marcos Furlan e Ângela Aparecida Ribeiro de Almeida. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Maria José Vieira, 52 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Aurora Vieira. Sepultamento ontem.

Miguel Kolachnek Neto, 58 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Kolachnek e Maria Eliza Kolachnek. Sepultamento hoje, Bom Jesus, saindo da Capela Bom Jesus.

Milina Behringer, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Arndt e Olga Arndt. Sepultamento ontem.

Newmar Alexandrino, 69 anos. Filiação: Álvaro Moacyr Alexandrino e Ruth Zimmermann Alexandrino. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Orotides Soares, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Maria Soares e Laydes de Freitas Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Osvaldo Foncatti, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Oreste Foncatti e Palmira Teixeira Foncatti. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Paulo César Gonçalves das Dores, 55 anos. Filiação: Salvino Smpaio das Dores e Maria da Luz Gonçalves das Dores. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Cpla 1 Cemitério Municipal do Boqueiro CuritibaPR.

Paulo Sérgio de Carvalho, 64 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Valfrides Siqueira de Carvalho e Lucilia Maciel de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Rosângela Araújo de Anhaia Jacob, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Adão Soares de Anhaia e Eva de Araújo. Sepultamento ontem.

Rosi Belkis Moreira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Emílio Bredt e Maria Thereza Bredt. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Samuel Barcelos Cordeiro, 70 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antenor Cordeiro e Laura Barcelos Cordeiro. Sepultamento ontem.

Sebastiana de Lima Machado Pedro Bom, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorvalino Rodrigues Machado e Elmiria Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Sirlei Carneiro do Nascimento, 69 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sebastião Jesuíno do Nascimento e Elza Carneiro do Nascimento. Sepultamento ontem.

Sofia Tracz Hain, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juljan Tracz e Miquelina Tracz. Sepultamento ontem.

Tatiana de Fátima Oliveira de Franca, 47 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José de Oliveira e Miroslava de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Tereza Forquezatto de Souza, 78 anos. Filiação: Antônio Forquezatto e Sofia Forquezatto. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu, saindo de R São Vic3Ente 90 Capinzal – Itaperuçu -PR.

Therezinha Gonçalves Monteiro, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alberto Monteiro Filho e Belkiss Gonçalves Monteiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Valdeci Solovi de Almeida, 26 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdemar Pereira de Almeida e Adélia Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdir Guimarães Taborda, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Colaco Taborda e Laurita Guimarães Aborda. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal da Lapa PR.

Vera Lúcia Gonçalves, 60 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Dinarte dos Reis e Vivina Silva dos Reis. Sepultamento ontem.

Walkiria Argentina Troczinski, 91 anos. Profissão: técnico. Filiação: Adão Casemiro Troczinski e Iracema Gonçalves de Araújo Troczinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 01 São Francisco de Paula.

Wilma da Cruz, 57 anos. Filiação: Celio Donato da Cruz e Carolina Ruiz da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Zelma Teixeira Ferreira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Manoel Francisco Teixira e Lavina Luisa Mota. Sepultamento ontem.