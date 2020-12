Abi Teixeira dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Teixeira dos Santos e Izolina Lourenço dos Santos. Sepultamento ontem.

Arnaldo João Majolo, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Wendelino Majolo e Anita Majolo. Sepultamento ontem.

Benedito Aparecido Vaz Pinto, 63 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Benedito Vaz Pinto e Claudina de Paula Pinto. Sepultamento ontem.

Charles Vinícius Morais, 24 anos. Filiação: Carlos Morais Júnior e Andréa Lúcia Abilhoa. Sepultamento ontem.

Demétrio Karras, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Bogdan Karras e Maria Kolicheski Karras. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Doroti Regina Guaita, 57 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Carlos Henrique Fernandes Guaita e Nair Guaita. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Edson Luiz de Jesus Guimarães, 54 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio de Medeiros Guimarães e Geni de Jesus Guimarães. Sepultamento ontem.

Elias dos Santos Gomes, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Ferreira Gomes e Joana dos Santos Gomes. Sepultamento ontem.

Erna Heinrichs, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Boldt e Lisa Friesen Boldt. Sepultamento ontem.

Eva Lemes Maia, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Juvenal Lemes da Silva e Elvira Lemes da Silva. Sepultamento ontem.

Gabriel Berno, 26 anos. Profissão: estudante. Filiação: Demetrius Berno e Dulcinha Cavalheiro Ribas. Sepultamento ontem.

Geni Maria da Costa, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ciriaco Antônio Costa e Leonilda Maria Leite. Sepultamento ontem.

Giane Terezinha Gonçalves, 47 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Odesio Jungles Gonçalves e Sandra Mara Gonçalves. Sepultamento ontem.

Gilberto Antônio Busato, 77 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Romano Busato e Virgínia Maria Busato. Sepultamento ontem.

Guilherme da Silva Cruz, 23 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ataide Alves Cruz e Marinalva Maria da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Idael Mendes Borges, 72 anos. Filiação: João Mendes Borges e Aldevina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Ingrith Maria Bibow, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Wigano Lauer Bibon e Dorothea Maria Bibow. Sepultamento ontem.

Irene Cochenski, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Leonardo Grofotzki e Maria Grofotzki. Sepultamento ontem.

Irineu Ligmanovski, 72 anos. Filiação: Roberto Ligmanovski e Suzana Ligmanovski. Sepultamento ontem.

Irineu Pascoaloto, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hiris Pascoaloto e Hermelina Lepre. Sepultamento ontem.

Jair Sabadin de Lara, 58 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Luiz Sabadin de Lara e Maria Rosa de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul -PR, saindo de Jardim Graziele – Almirante Tamandaré.

João Maria Albino dos Santos, 93 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Albino dos Santos e Benedita Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

João Paulo Loures dos Santos, 29 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João dos Santos e Erli Aparecida Loures dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Estevam dos Santos, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Oliveira Firmino dos Santos e Albertina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Lúcia Teresinha Scaranella, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo Carlos Scaranella e Luci Elli Schade Scaranella. Sepultamento ontem.

Luderval Parize, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osmarino do Nascimento Parize e Márcia Domingues Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Luiz Antônio de Aquino, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio José de Aquino e Maria Helena dos Anjos Aquino. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Franco, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Washington de Lana Franco e Elce Percides Franco. Sepultamento ontem.

Luiz Gastão Lopes Borio, 93 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Olavo Borio e Yone Lopes Borio. Sepultamento ontem.

Manoel Silva Falcão Brandão, 74 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Rodrigo Falcão Brandão e Estela Silva Brandão. Sepultamento ontem.

Márcio Raisveiler de Lima, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Neudes Aleixo de Lima e Helena Raisveiler de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Maria Aparecida Ferreira Doca, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Ferreira Doca e Maria Glória Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Maria Bernadete Cren das Neves, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Cren e Maria Nista Cren. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Memorial da Vida São José dos Pinhais (PR).

Maria Célia Melo, 78 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Agostinho de Mello e Jordelina Rodrigues de Mello. Sepultamento ontem.

Maria Glória Carvalho, 70 anos. Filiação: José Maria de Freitas e Maria Madalena de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo de local a ser designado.

Maria da Conceição Distefano Ribas, 76 anos. Filiação: Benjamim Barbosa Ribas e Maria da Luz Distefano Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Maria de Jesus Carvalho Kalil Sphair, 88 anos. Filiação: Osvaldo Ferreira de Carvalho e Maria da Glória Ferreira. Sepultamento ontem.

Marilde Félix de Souza, 73 anos. Filiação: Álvaro Félix de Souza e Laura Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Marlene Coutinho Costa, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Azeredo Coutinho e Júlia Colegari Coutinho. Sepultamento ontem.

Marli de Fátima Rodrigues, 57 anos. Filiação: Francisco Rodrigues e Tereza Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Mayara Dias da Luz, 25 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristeu Miguel da Luz e Juciele Dias da Costa. Sepultamento ontem.

Miqueias Martins Mendes, 10 horas. Filiação: Oseias Rocha Mendes e Ana Paula Martins Capa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Nadila Fernandes Popoaski, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Avelino Fernandes da Silva e Severina Deolinda Fernandes. Sepultamento ontem.

Nivaldo Carnielli, 60 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Domingos Carnielli e Maria Augusta Carnielli. Sepultamento ontem.

Palmira Nunes Rinque, 92 anos. Profissão: lavadeira. Filiação: Manoel Nunes e Eva Gomes de Almeida. Sepultamento ontem.

Roberto José Lissa, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Armando Lissa e Ervira Hermann Lissa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Rogério Alberto de Oliveira, 61 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ernane de Oliveira e Ruth de Almeida Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosalina Rodrigues da Luz, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Herculano Leite Fernandes e Marta Ulbrich Fernandes. Sepultamento ontem.

Sebatiana Izabel Rodrigues de Oliveira Santos, 53 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Rodrigues Dso Santos e Narcisia Caires de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sérgio Gonçalves, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domitila Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Simone Haruko Murata, 51 anos. Profissão: dentista. Filiação: Mitsuya Murata e Hiroko Abe Murata. Sepultamento ontem.

Toufic Bark, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Hassan Ahmad Bark e Hamide Bark. Sepultamento ontem.

Valmir da Silva, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Laurindo Turbio da Silva e Tereza Peres da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Waldomiro Soares de Andrade, 96 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoel Soares de Andrade e Silvina Conceição Andrade. Sepultamento ontem.

Wellington Pereira da Silva, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alexandra Pereira da Silva. Sepultamento ontem.