Fábrica clandestina de bebidas alcoólicas é desmontada em Curitiba; homem é preso

Em meio a denúncias anônimas, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou um esquema clandestino de fabricação de bebidas alcoólicas em Curitiba. Um homem de 58 anos foi detido em flagrante na tarde desta sexta-feira (03/10) por armazenar e manipular irregularmente grande quantidade de bebida alcoólica.
A operação começou após informações chegarem ao conhecimento das autoridades sobre uma possível fábrica clandestina funcionando na capital paranaense. Após a informação, a equipe policial foi até o endereço indicado para averiguar a situação.
Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que uma caixa d’água estava sendo utilizada como recipiente para misturar bebida alcoólica com outras substâncias, em total desacordo com as normas sanitárias e de produção de bebidas.
“Também foram localizados diversos garrafões de vidro espalhados pelo chão, já prontos para o envase”, destaca a delegada da PCPR Sandra Nepomuceno, responsável pela operação.
O proprietário do estabelecimento foi surpreendido em plena atividade. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.
Polícia Científica coletou amostras das bebidas alcoólicas clandestinas
Para garantir a completa investigação do caso, a Polícia Científica esteve presente na operação. “A Polícia Científica compareceu ao local, colheu amostras das substâncias encontradas e as encaminhou para exame pericial”, completa a delegada.
A fabricação e comercialização clandestina de bebidas representam sérios riscos à saúde pública, já que não passam por controles de qualidade e podem conter substâncias nocivas ao consumo humano.