Polícia devolve 430 celulares roubados a seus donos em Curitiba

Neste sábado (04/10), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizará a devolução de 600 celulares furtados ou roubados aos seus respectivos donos. A ação ocorrerá em dois locais: em Curitiba, no Shopping Jockey Plaza, e em Cascavel, na Delegacia Cidadã.

As atividades fazem parte do Projeto RecuperaCel, iniciativa que busca identificar e restituir aparelhos eletrônicos desviados, contribuindo para a redução da criminalidade. Para garantir que cada celular retornasse ao proprietário correto, os policiais analisaram detalhadamente as informações registradas nos boletins de ocorrência.

A identificação individual de cada aparelho foi possível por meio do número do IMEI, que permitiu aos policiais contatar as vítimas e orientá-las a comparecer ao evento de devolução. Todas as pessoas notificadas confirmaram presença para retirar seus celulares.

A maior parte das restituições desta edição será realizada em Curitiba, onde 430 aparelhos serão entregues. Em Cascavel, outros 170 celulares retornarão às mãos de seus donos. Com essa ação, a PCPR soma 760 aparelhos restituídos ao longo deste ano.

O projeto integra tecnologias de rastreamento, análise de dados e diligências policiais para localizar celulares desviados e responsabilizar os envolvidos nos crimes. A primeira edição do programa aconteceu em maio, na cidade de Cascavel, quando 160 aparelhos foram devolvidos aos seus proprietários.