RecuperaCel

Polícia devolve 430 celulares roubados a seus donos em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 03/10/25 11h14
Foto: imagem ilustrativa / Pixabay.

Neste sábado (04/10), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizará a devolução de 600 celulares furtados ou roubados aos seus respectivos donos. A ação ocorrerá em dois locais: em Curitiba, no Shopping Jockey Plaza, e em Cascavel, na Delegacia Cidadã.

As atividades fazem parte do Projeto RecuperaCel, iniciativa que busca identificar e restituir aparelhos eletrônicos desviados, contribuindo para a redução da criminalidade. Para garantir que cada celular retornasse ao proprietário correto, os policiais analisaram detalhadamente as informações registradas nos boletins de ocorrência.

+ Leia mais

A identificação individual de cada aparelho foi possível por meio do número do IMEI, que permitiu aos policiais contatar as vítimas e orientá-las a comparecer ao evento de devolução. Todas as pessoas notificadas confirmaram presença para retirar seus celulares.

A maior parte das restituições desta edição será realizada em Curitiba, onde 430 aparelhos serão entregues. Em Cascavel, outros 170 celulares retornarão às mãos de seus donos. Com essa ação, a PCPR soma 760 aparelhos restituídos ao longo deste ano.

O projeto integra tecnologias de rastreamento, análise de dados e diligências policiais para localizar celulares desviados e responsabilizar os envolvidos nos crimes. A primeira edição do programa aconteceu em maio, na cidade de Cascavel, quando 160 aparelhos foram devolvidos aos seus proprietários. 

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna