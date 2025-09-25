Fábrica automotiva inaugura na RMC com investimento de R$ 20 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (24/09) a nova planta do Grupo Raytec, instalada estrategicamente no Complexo Ayrton Senna, ao lado da fábrica da Renault em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A empresa é especializada em transformação automotiva.

Com um investimento inicial de aproximadamente R$ 20 milhões, a nova unidade deve gerar até 100 empregos diretos, com possibilidade de ampliação conforme a demanda, além de mais de 500 postos indiretos. A fábrica de 10.400 m² funcionará exclusivamente com energia solar e contará com sistema de captação de água da chuva.

A planta atenderá, principalmente, o mercado de varejo e versões especiais desenvolvidas em conjunto com a equipe de engenharia da montadora francesa, como minibus VIP, modelos Cargo, refrigerados e veículos blindados. A previsão é que as atividades comecem em outubro.

Um diferencial da nova fábrica será a pista para testes de rodagens, única entre adaptadoras no Brasil, que permitirá verificar vibração, suspensão e ruídos antes dos veículos irem às ruas. A unidade contará ainda com elevadores na linha de montagem, dispositivos pneumáticos especiais e sistema de rastreamento por QR Code que acompanha o veículo desde a entrada na fábrica até a finalização da adaptação.

Raytec realiza produções ‘especiais’ de diferentes veículos

A Raytec, que possui diversas certificações de qualidade internacionais, atende tanto ao setor público quanto ao mercado privado. Os veículos podem ser adaptados para uso como ambulâncias, transporte de cães, transporte de detentos, consultórios móveis, serviços móveis, transporte urbano, entre outros. A empresa também trabalha com a customização de viaturas das forças de segurança.

“Temos hoje, junto com a Renault, a melhor ambulância do Brasil, 100% aprovada pelo Ministério da Saúde. Paralelo a isso, temos a produção de veículos Duster blindados para a polícia. Inclusive, o Paraná está negociando quase 700 veículos desses para compor sua frota”, disse o presidente do Grupo Raytec, Jonatas Matos.

O grupo conta com fábricas na Bahia (duas em Lauro de Freitas e uma em Vitória da Conquista), uma no Espírito Santo (Cariacica) e mantém em São Paulo o Centro de Engenharia, Pesquisa e Treinamento, além da Zion Signal, empresa especializada em sinalização automotiva.

Durante o evento, foram entregues cinco ambulâncias adaptadas pela Raytec para uso da Secretaria Municipal da Saúde de São José dos Pinhais.