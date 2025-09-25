Mal do século?

Estudo da UFPR mostra avanço da poluição por plásticos no Litoral do Paraná

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Comunicação Social Ufpr Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 25/09/25 09h16
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Um estudo do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR) mostrou que, nos últimos meses, o lixo marinho, especialmente os plásticos, tem causado danos à fauna. Durante o inverno, período em que o litoral do estado registra o maior número de encalhes de animais migratórios, a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) encontrou diversos indivíduos em condições críticas de saúde, muitos deles com sinais de interação com resíduos.

Entre os atendidos estão tartarugas-verdes e pinguins-de-Magalhães debilitados, levados ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha da UFPR (Cred-UFPR). Grande parte apresenta fragmentos plásticos no organismo.

+ Leia mais

No caso das tartarugas-verdes (Chelonia mydas), a ingestão desses resíduos dificulta a digestão e provoca quadros de subnutrição. A médica veterinária Carolina Jorge, do PMP-BS/UFPR, explica que casos assim se tornaram frequentes. 

“Já tivemos casos em que o animal chegou vivo ao Cred, mas não resistiu, porque a ingestão de plástico provoca obstruções, inflamações e até a morte. Cada resíduo que chega ao mar pode representar uma sentença de morte para a fauna marinha”, diz. Esses registros, somados a uma década de dados sistematizados pelo laboratório, reforçam a gravidade do problema global também no litoral paranaense.

Atendimentos

Cada animal recebido no Cred passa por exames clínicos, laboratoriais e de imagem, que ajudam a avaliar seu estado de saúde e a identificar as causas de debilitação ou morte. Essas informações permitem compreender os efeitos diretos e indiretos do lixo marinho não apenas nos indivíduos, mas em todo o ecossistema.

O trabalho das equipes envolve monitoramento, resgate, reabilitação, produção científica e sensibilização ambiental. O atendimento vai desde o resgate em campo até o acompanhamento intensivo no centro. Cada espécie demanda protocolos próprios de manejo, alimentação e tratamento.

Para Liana Rosa, bióloga e gerente operacional do PMP-BS/UFPR, os atendimentos têm duplo valor: salvar animais e gerar conhecimento.  “Buscamos devolver cada animal à natureza, mas também transformar cada atendimento em informação científica, que possa contribuir para compreender os impactos humanos no oceano e auxiliar no desenvolvimento de ações para reduzir essas ameaças”, afirma.

Tecnologia é aliada

De acordo com a pesquisadora Vitória Iurk, do LEC-UFPR, o plástico libera compostos químicos nos organismos e provoca efeitos que vão de curto a longo prazo, como processos de imunossupressão já identificados em tartarugas marinhas.

A coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR, Camila Domit, ressalta a importância do investimento em novas tecnologias. “A poluição plástica faz parte da vida marinha em diferentes escalas, mas compreender os impactos à saúde dos animais e como estes resultados refletem em termos de riscos à saúde humana, é um desafio para os trabalhos futuros. O desenvolvimento de tecnologias e a inovação de processos analíticos são demandas urgentes”, explica.

No litoral paranaense, o PMP-BS/UFPR mostra que os resíduos chegam mesmo a áreas remotas e de pouco uso humano, trazidos por correntes marinhas. Para a bióloga Mariana Lacerda, esses dados precisam ser interpretados em escala global. 

“O que vemos no Paraná é um retrato de uma crise maior. Resgatar e reabilitar animais é essencial, mas é preciso atacar a raiz do problema, com mudanças nos processos de produção e consumo e políticas públicas que garantam gestão eficiente dos resíduos. Só assim será possível assegurar oceanos mais saudáveis no futuro”, conclui.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna