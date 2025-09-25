Aulão grátis de MMA reúne “mestre dos campeões” em esquenta pra luta histórica

Neste sábado (27/09), o Parque Barigui, em Curitiba, se transforma em uma verdadeira arena a céu aberto com o Spaten Training Day. O evento gratuito promete agitar o local unindo esporte, estilo de vida e muita tradição numa celebração super especial às artes marciais e ao legado brasileiro no MMA. A ação é um esquenta para o Spaten Fight Night 2, que rola em São Paulo, e tem como luta principal o embate entre Wanderlei Silva e Popó Freitas.

Das 9h às 12h, a Chute Boxe, academia lendária que é berço de campeões mundiais, vai comandar um treinão que promete ficar na memória. E não estamos falando de qualquer nome, viu? O próprio Rudimar Fedrigo, fundador da academia e referência absoluta no mundo das lutas, estará presente. Junto dele, teremos Ed Monstro, que já foi número 1 dos Light Heavyweights em 2012, e a incrível Jennifer Maia, campeã mundial e atleta do UFC.

+ Leia mais: Spaten Fight Night: qual o tamanho da fortuna do Popó?

Outras personalidades super influentes do MMA brasileiro também confirmaram presença para trocar ideia com o público e compartilhar suas experiências no octógono. Uma chance única de aprender com quem realmente entende do assunto!

O evento vai oferecer hidratação para todos os participantes e várias ativações imersivas que vão deixar o dia ainda mais especial. Que tal participar do desafio “Encarada Campeã”? Ou quem sabe tirar uma foto no ringue cenográfico e ainda ganhar brindes exclusivos? Toda a atmosfera de um grande evento esportivo estará lá, com ativações da marca espalhadas pelo parque.

Apoio ao esporte

A cervejaria Spaten tem investido pesado nos esportes de combate, criando experiências que conectam estilo de vida, tradição e bem-estar. A marca, que faz parte do portfólio premium da Ambev, cresceu mais de 15% no segundo trimestre de 2025 comparado ao mesmo período do ano anterior.

‘Computadores são dominantes’, diz Kasparov, que perdeu pra IA há quase 20 anos

“Nossa marca não fala apenas com quem acompanha lutas. Spaten quer tocar quem reconhece a força no esforço, na disciplina e na história. Nosso público é formado por pessoas que entendem que existe beleza na trajetória – seja de um atleta, seja de uma cerveja que nasceu há mais de 600 anos. Foi com esse olhar que identificamos uma grande oportunidade: trazer de volta as lutas para o holofote, resgatando uma plataforma que estava há muitos anos sem receber a atenção que merece. Dessa forma, acreditamos em inspirar e conectar pessoas em um contexto também de entretenimento”, destaca Cinthia Klumpp, diretora de marketing de Spaten.

A marca lançou sua plataforma proprietária de lutas, com patrocínio nacional ao UFC, montou um squad de embaixadores de peso — com nomes como Flávio Canto, Kyra Gracie, Rafa Silva e Bia Ferreira — e agora aposta na sua empreitada mais nova: o Spaten Fight Night, evento que chega à segunda edição em São Paulo em 2025.

O Spaten Training Day em Curitiba será no Parque Barigui, das das 9h às 12h.