Ex-vereador de Curitiba, Francisco Garcez morre aos 60 anos

O jornalista e ex-vereador de Curitiba, Francisco Garcez, 60 anos, morreu na segunda-feira (26). Natural de Guajará Mirim, em Rondônia, Francisco foi líder comunitário e atuou como radialista e professor de ensino médio. Foi também presidente da Federação de Teatro Amador do Paraná e diretor-presidente do Jornal Folha do Boqueirão.

Como vereador de Curitiba, esteve na Câmara de 2009 a 2012, eleito pelo PSDB com 10.220 votos, o 11º mais votado naquele pleito. Francisco Garcez apresentou 35 projetos de lei ordinária.

Ele é autor da norma que homenageou Ivo Rodrigues, ex-vocalista da banda Blindagem. O parlamentar também subscreveu a emenda à Lei Orgânica de número 12, que incluiu dentre as competências do município a defesa dos Direitos Humanos.

Ainda em sua atuação parlamentar, Garcez protocolou 652 requerimentos à prefeitura de Curitiba com solicitações de melhorias para os bairros, especialmente os da região sul da capital.

Em homenagem ao Francisco Garcez, os atuais vereadores realizaram um minuto de silêncio durante a sessão plenária na segunda-feira. “Lamento a morte de um grande vereador, que foi nesta Casa, o nosso Francisco Carlos dos Santos Garcez, proprietário do jornal Folha do Boqueirão”, lamentou Tito Zeglin (MDB).

O sepultamento ocorreu na manhã desta terça-feira (27), no Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais.

