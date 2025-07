Ex-policial é denunciado por matar filha na Grande Curitiba 20 anos após o crime

O ex-policial Edson do Prado, condenado em 2009 por matar a ex-companheira, Maria Emília Cacciatore Florêncio, foi preso nesta quarta-feira (30). O crime aconteceu em 2005, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a prisão só foi possível após a resolução de recursos que tramitavam nos tribunais superiores desde 2011.

De acordo com a PCPR, a prisão está relacionada exclusivamente ao processo criminal que investigou a morte da mulher após um encontro entre ela e o ex-policial para tratar de questões ligadas à pensão alimentícia da filha, Vivian Cacciatore Florêncio. O crime aconteceu em 4 de março de 2005. Desde esse dia, a criança era dada como desaparecida.

Cartaz de desaparecido de Vivian. Foto: Sicride/Reprodução.

Na época, o sumiço de Vivian não resultou em denúncia, mas segundo a corporação, o inquérito sobre a menina foi reaberto no início deste ano. Após uma reavaliação técnica e o cruzamento de dados, a polícia constatou a morte da criança. Por isso, Edson também foi denunciado pelo Ministério Público pela morte da filha que, na época, tinha três anos.

“A prisão e o avanço no segundo inquérito, ainda que em momentos distintos, reforçam o compromisso da Polícia Civil do Paraná com a verdade e com a justiça. Para a família, representam mais do que etapas processuais. São passos fundamentais na busca por dignidade, memória e reparação”, diz a delegada Patrícia Nobre Paz, responsável pela investigação.

Ex-policial é denunciado por homicídio qualificado

De acordo com a PCPR, o ex-policial foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de crueldade e pela condição da vítima ser menor de 14 anos, conforme previsto no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A corporação afirma que o caso demonstra que, mesmo com o passar dos anos, é possível reunir provas, apresentar respostas e garantir justiça para as famílias que nunca deixaram de esperar por Vivian.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Edson, que o representa pela morte da ex-companheira, mas o advogado não quis se manifestar. A Tribuna também entrou em contato com a defesa que representa ele na nova denúncia apresentada pelo Ministério Público, relacionada à filha. De acordo com o advogado Matheus Gabriel, a defesa foi apresentada nos autos do processo e aguarda a tramitação.