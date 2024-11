Evento em Curitiba vai reunir centenas de apaixonados por arte milenar

O cuteleiro curitibano Milton Rodrigues, o famoso “Miltão das Facas”, anunciou que fará o maior evento de cutelaria que Curitiba já viu. Durante os três dias de evento, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2025, na Associação Beneficente Renascer, em Curitiba, apaixonados pela arte milenar vão se encontrar para trocar experiências, comprar e vender seus produtos, comer bem, beber e celebrar a vida.

Serão pelo menos 100 expositores, entre cuteleiros e fornecedores dos mais variados insumos e acessórios, como bainhas, lixas, tábuas e outros artigos relacionados ao forjamento de facas, machados e espadas.

Aliás, este será um dos pontos altos do evento. Uma série de forjamentos serão feitos ao vivo no local, com diversos mestres cuteleiros do Brasil. Vários participantes do programa Desafio Sob Fogo, do History Channel, estarão presentes. Serão realizadas competições de forjamento, pista de corte (que são aqueles circuitos de obstáculos em que os cuteleiros testam suas lâminas), entre outras atrações.

Para forrar o bucho da turma será oferecida a mais tradicional costela fogo de chão, além de outras opões gastronômicas e etílicas, e também música ao vivo.

“O evento tem por objetivo fazer a cutelaria crescer ainda mais. Todo mundo gosta de faca, mas muitos não sabem como se faz uma faca artesanal, como ela é diferente e especial. Então queremos ajudar a divulgar a nossa cutelaria regional”, disse Miltão à Tribuna.

Curitiba também recebe anualmente a Knife Show, outra feira do ramo, que volta e meia conta com apresentações do Miltão. A ideia do cuteleiro com a realização do novo evento é fortalecer ainda mais o setor.

“Aqui não, pico, pico”

Milton Rodrigues é uma figura e já foi personagem de algumas reportagens aqui na Tribuna. Com 64 anos (trabalha com forja de facas desde os 19 anos) e um estilo único, Miltão viralizou na internet promovendo testes com o fio de suas facas e espadas, sempre com um dente de javali pendurado no pescoço, chapéu e bordões que divertem seus seguidores.

Num movimento rápido e certeiro, ele destruía uma dezena de garrafas cheias de água nos fundos do terreno de sua casa, localizada no bairro Tingui, em Curitiba. Finalizava a exibição jogando a faca de ponta no concreto e usando a lâmina para depilar o próprio braço.

Durante uma tempestade que assolou Curitiba, teve sua então acanhada forja destruída. Perdeu tudo. Mas numa ação rápida de fãs e clientes, ergueu uma nova estrutura no local e ampliou a produção de suas lâminas. Também passou a vender rifas de seus produtos, muitos considerados verdadeiras obras de arte da cutelaria.

Ingresso solidário

O evento será nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2025, na Associação Beneficente Renascer, que fica na Rua Imaculada Conceição, 983, bairro Prado Velho, em Curitiba. O ingresso é solidário. Os interessados em acompanhar o evento devem doar 2 kgs de alimentos não perecíveis.

>>> Mais informações sobre o evento no Instagram do Miltão das Facas