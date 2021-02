O evento que marcaria o retorno do Curitiba Comedy Club às noites de Curitiba foi cancelado. A ideia tirava da “aposentadoria” o maior clube de comédia da capital após 5 meses (desde que anunciara o encerramento de suas atividades, mas as regras anti covid-19, segundo a organização do evento, colocariam o restaurante Dom Antônio, local do evento, sob risco de problemas com seu alvará.

O cancelamento foi comunicado na tarde desta quinta-feira. Veja nota a seugir:

“Com a liberação da bandeira amarela na semana passada, onde teatros (ou shows de comédia, como nosso caso) seriam liberados com 50% da capacidade, iniciamos nossas conversas para uma possível retomada do Curitiba Comedy Club. Imediatamente alugamos o espaço de um Restaurante parceiro em Santa Felicidade, para podermos retornar o mais rápido possível.

Como foi identificada a necessidade de um entretenimento à noite para inúmeros turistas que vem à Curitiba durante o carnaval (muitos vem inclusive para escapar da agitação das cidades litorâneas), resolvemos agilizar e lançar os primeiros shows em modo de teste já para este carnaval.

O Rodizio, de acordo com o decreto, seria servido em um espaço separado de onde seria o show. Sendo o espaço do rodízio adequado também as normas de distanciamento vigentes. Após o jantar, todos seriam encaminhados ao salão onde aconteceria o show, e este salão, de acordo com o decreto, teria ocupação de apenas 50% da capacidade, garantindo o espaçamento, como manda o regulamento para teatros.

Fomos surpreendidos na data de hoje por uma ligação de um órgão da prefeitura solicitando maiores informações sobre o evento que aconteceria, com eles nos informando que as regras e limitações à serem seguidas seriam as mesmas de um evento, e não de um teatro, devido à tipificação do alvará do estabelecimento onde ele se realizaria.

A capacidade máxima desta modalidade inviabiliza totalmente a realização das apresentações de comédia. E apresentar o show sem opções excelentes de bebidas e comidas, descaracterizaria o Curitiba Comedy Club. Poderiamos nos arriscar, como muitos estabelecimentos da cidade tem feito, e prosseguir com as datas agendadas no restaurante. Mas não queremos ser nós os responsáveis pela cassação de um alvará que já tem mais de 35 anos, por este motivo estamos cancelando as apresentações programadas para o carnaval.

Aqueles que já efetuaram a reserva, poderão ainda vir jantar no restaurante à um preço promocional incluindo o vinho, o refrigerante e o garçom.

Agradecemos a compreensão, e esperamos que em breve tudo esteja liberado para podermos agendar novas datas”.