Evento de multivacinação em Curitiba terá atividades e diversão para crianças

Em um grande movimento nacional pela multivacinação, no sábado (17) o Parque Tecnológico da Saúde vai abrir as portas para a população com uma programação especial para toda a família. O “Juntos pela Saúde”, edição paranaense do “Fiocruz pra Você“, chega a sua 2ª edição. No ano passado foram cerca de 700 visitantes.

Em meio a atividades recreativas e de divulgação científica, os visitantes poderão completar o esquema vacinal e ter acesso a outros serviços de saúde. A iniciativa é da Fiocruz Paraná, em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), além da Prefeitura de Curitiba e Rotary.

As atividades acontecerão das 10h às 16h, incluindo contação de histórias, recreação, pintura facial e modelagem de balões, além de lanche saudável e brinquedos infláveis, além das ações de divulgação da ciência apresentadas pelo ICC, IBMP e Tecpar, compondo um cenário de aprendizado e descobertas que apresentam o universo científico de forma lúdica e engajadora.

“A ideia é trazer toda a família para completar o seu esquema de vacinação em um clima de muita diversão e troca de conhecimento. A iniciativa parte de um esforço em conjunto de todas as unidades da Fiocruz do país para aumentar a cobertura vacinal e aproximar ciência e saúde da população”, reforça o diretor do ICC/ Fiocruz Paraná, Stenio Fragoso.

“No ano em que a Fiocruz Paraná completa 25 anos, temos o privilégio de estarmos com outros institutos de saúde reunidos em um único parque, o que nos dá a possibilidade de sermos ainda mais efetivos no intuito de promover a saúde e incentivar a vacinação nesse evento”, finaliza Fragoso.

“Além de uma série de atividades para toda a família, o Juntos pela Saúde vai trazer mais uma oportunidade para quem está com alguma vacina em atraso colocar a sua situação vacinal em dia. Nós reforçamos: quem ama, vacina”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Aumento da cobertura vacinal

Já Celso Kloss, diretor-presidente do Tecpar, ressalta que o evento está alinhado à força-tarefa que o Governo do Estado realiza para aumentar a cobertura vacinal de imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação.

“O ‘Juntos pela Saúde’ abre as portas do Parque Tecnológico da Saúde para a população conhecer de perto as iniciativas das instituições presentes no parque tecnológico e ainda é uma grande oportunidade para os moradores de Curitiba e região colocarem a carteira de vacinação em dia”, pontua.

“O Parque Tecnológico da Saúde é a casa do IBMP e a abertura do nosso espaço conjunto com Fiocruz e Tecpar para promover a saúde e aproximar a ciência e a tecnologia da população nos deixa bastante animados. Estamos organizando as atividades com cuidado e atenção para que seja um dia muito agradável para todos”, enfatiza o diretor-presidente do IBMP, Pedro Ribeiro Barbosa.

O evento Juntos pela Saúde – Fiocruz pra Você será neste sábado, das 10h às 16h, no Parque Tecnológico da Saúde, que fica na Rua Prof Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC.

