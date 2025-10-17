Estufa do Jardim Botânico vai fechar para visitação durante uma semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos cartões-postais de Curitiba vai passar por uma faxina completa. A partir do dia 20 de outubro, a estufa do Jardim Botânico estará fechada para visitação. O motivo? Uma limpeza geral dos vidros que compõem a estrutura, trabalho minucioso que acontece a cada semestre para preservar a beleza do espaço e garantir o bem-estar das espécies que habitam o interior.

A previsão é que o trabalho dure uma semana, até o dia 27 de outubro, se o tempo colaborar. Em caso de chuva, a limpeza externa é suspensa temporariamente, o que pode estender o cronograma inicial.

A limpeza ocorrerá em 3,8 mil peças de vidro. Com auxílio de andaimes, funcionários do Jardim Botânico farão a limpeza completa da estrutura metálica e dos vidros, tanto por dentro quanto por fora.

Galeria do Jardim Botânico também fechará temporariamente

A partir do dia 27, será a vez da Galeria das Quatro Estações e do Café do Senac passarem por limpeza nos policarbonatos da parte interna. Este trabalho também tem previsão de uma semana, até 3 de novembro, período em que a Galeria ficará fechada ao público.

Essas ações fazem parte dos preparativos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para o Natal de Curitiba 2025.

Contudo, o fechamento temporário da estufa não impede a visitação ao Jardim Botânico como um todo. A unidade de conservação ambiental oferece diversos outros atrativos. Toda a parte externa da estufa e as coleções espalhadas pela área aberta continuam acessíveis normalmente.

Entre as opções de passeio está o Jardim das Sensações, aberto de terça a domingo, das 9h às 17h (último acesso às 16h30). Outra atração são os Campos Curitibanos, localizados atrás da estufa, coleção que conquistou o primeiro lugar no II Prêmio Helena Quadros, concedido pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RBJB).

Funcionamento do Jardim Botânico de Curitiba

Jardim Botânico de Curitiba

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350, Jardim Botânico

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 19h30

Jardim das Sensações

De terça-feira a domingo

Das 9h às 17h – O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para às 16h30

Fechado às segundas-feiras para manutenção. Se segunda-feira cair em um feriado, fica aberto. A visitação pode ser interrompida, em caso de chuva ou de condições climáticas adversas, para segurança das pessoas e da vegetação.