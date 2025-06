Estradas do Paraná: veja como está o movimento na volta do feriado

Após aproveitarem o feriado prolongado de Corpus Christi para pegar as estradas, os paranaenses iniciaram o retorno para casa neste domingo (22). As concessionárias estimavam um aumento de até 22% no volume de veículos em algumas rodovias do estado. A previsão é de trânsito intenso até às 22 horas.

Para quem volta de Santa Catarina, o fluxo mais pesado deve ocorrer até às 17 horas, segundo a concessionária Arteris Litoral Sul. Já no trajeto entre o Litoral e o Interior do Paraná, a EPR Litoral Pioneiro estima movimento intenso das 16 horas às 22 horas.

Confira as últimas atualizações sobre o trânsito nas rodovias do Paraná:

Bom dia!



🌧️ Manhã de domingo com garoa na maior parte das rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro.



⚠️ Ao passar por um trecho com pista molhada, redobre a atenção e respeite o limite de velocidade.



🛣️ Fluxo tranquilo e sem pontos de lentidão em todo o trecho.



Em caso…

⚠Atualização!



No km 58 da BR-101/SC, em Araquari, sentido Curitiba.



✅Faixas liberadas;

🚙Fila do km 66 ao km 60. https://t.co/06ESZnEHN5 — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) June 22, 2025

🛣️PR 444



Mandaguari → Apucarana



Condições da Via: Tráfego fluindo normalmente.



Não seja um apressado no trânsito, seja um exemplo. A segurança agradece.



Siga o canal "DER-PR | COI | 0800 400 0404" no WhatsApp: https://t.co/G85Co1c5SX#DERParaná

🚗É hora de voltar para casa!

Programe sua viagem e evite os horários de pico.

Neste domingo, dia 22, o movimento mais intenso será a partir das 11 até as 20 horas.

Além de não precisar parar nas cabines, a TAG de pagamento automático oferece vantagens exclusivas:

Feriado sem acidentes graves nas estradas do Paraná

Desde a última quinta-feira (19), início do feriado de Corpus Christi, as rodovias sob concessão no Paraná não registraram acidentes graves, apesar do alto fluxo de veículos.

No sábado (21) pela manhã, a Arteris Litoral Sul comunicou apenas uma interdição no km 669 da BR-376, sentido Santa Catarina, em Guaratuba. As faixas da direita e central foram liberadas em cerca de uma hora, sem registro de congestionamentos significativos.