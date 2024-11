Estradas do Paraná têm movimento intenso no sentido Curitiba na volta do feriado

As rodovias paranaenses estão com grande movimento de veículos na tarde de domingo (17), no retorno do feriado prolongado da Proclamação da República. O maior fluxo é na BR-277, no sentido Curitiba.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, uma média de 2,4 mil carros passam por hora na praça de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Não há registro de lentidão e o tráfego flui em todo o percurso.

Já nas rodovias do interior, a concessionária Via Araucária, informou que não existem bloqueios nos sentidos. O maior volume de veículos ocorre na praça de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, onde há lentidão e fila de cerca de 200m, mas com o trânsito fluindo.

Santa Catarina com filas quilométricas

Já na volta de Santa Catarina, no sentido Curitiba, o trânsito lento em vários pontos catarinenses. No km 236 ao km 22, em Palhoça; em Porto Belo no km 153 ao 142 em Balneário Camboriú; km 134 ao km 130, em Balneário Camboriú; no km 116 em Itajaí ao km 111 em Navegantes, km 90 ao 87 km, em Barra Velha, e no km 48 ao 43, em Joinville. As informações são da Arteris Litoral Sul.

