Estradas do Paraná: obras e bloqueio programado exigem atenção nesta quarta-feira (17)

O trânsito nas rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresenta o perfil típico de um dia útil nesta quarta-feira (17), com forte circulação de caminhões, tráfego intenso nos acessos urbanos e lentidões concentradas nos principais corredores logísticos do estado.

Apesar da ausência de grandes operações especiais ou bloqueios nas serras, motoristas devem ficar atentos a obras em andamento e a uma interdição programada no Centro-Sul do Paraná.

Principais Rodovias Federais (BRs)

BR-277

O fluxo segue intenso na principal ligação entre Curitiba e o Porto de Paranaguá. O movimento de caminhões e carretas é elevado ao longo de toda a descida da Serra do Mar, exigindo atenção redobrada dos condutores.

Na Região Metropolitana de Curitiba, os pontos de maior lentidão continuam sendo os acessos por Campo Largo e o Contorno Sul, especialmente nos horários de pico da manhã e do fim da tarde.

O trânsito também apresenta retenções pontuais nos trechos urbanos próximos a São José dos Pinhais e na chegada à capital, reflexo do grande volume de veículos comerciais que circulam pela rodovia.

BR-376

A ligação entre Paraná e Santa Catarina opera sem interrupções significativas na Serra do Mar. O tráfego flui normalmente, embora o volume de caminhões permaneça elevado ao longo do dia.

Motoristas devem observar as sinalizações de obras em trechos administrados pelas concessionárias nas regiões Norte e Noroeste do estado, onde há intervenções com bloqueios parciais e desvios operacionais.

BR-116

O Contorno Leste e a Régis Bittencourt registram o fluxo intenso característico de dias úteis. O maior movimento está concentrado nos acessos entre Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e demais municípios da Região Metropolitana.

As retenções mais significativas costumam ocorrer nos períodos de maior movimentação de trabalhadores e transporte de cargas.

Rodovias Estaduais (PRs)

PRC-466

O principal alerta do dia está na PRC-466. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) programou uma interdição total da rodovia entre Pitanga e Turvo para a realização de detonações de rochas relacionadas às obras de duplicação.

O bloqueio ocorrerá entre os quilômetros 198 e 207+700, com início previsto para as 14h e liberação estimada para as 17h.

Motoristas que utilizam a rota devem antecipar a viagem ou buscar trajetos alternativos durante o período da interdição.

PR-317 e PR-323

As duas rodovias apresentam intervenções de manutenção e conservação do pavimento ao longo do dia. Em alguns pontos, o tráfego opera em meia pista ou no sistema “Pare e Siga”, exigindo redução de velocidade e atenção à sinalização.