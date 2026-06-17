Bairros de três cidades do Paraná têm falta de água nesta quarta-feira. Veja a lista

Moradores de pelo menos três municípios do interior do Paraná devem ficar atentos ao consumo de água nesta quarta-feira (17). A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) programou interrupções temporárias no abastecimento devido a obras de melhoria, manutenção de redes e higienização de reservatórios.

Os trabalhos concentram-se em Cascavel, Santo Antônio da Platina e Cruzeiro do Oeste, afetando diversos bairros e localidades.

Higienização de reservatórios reduz distribuição em Cascavel

Em Cascavel, os serviços começam a partir das 9h desta quarta-feira. A Sanepar realiza a lavagem periódica e higienização de reservatórios para assegurar a qualidade e a segurança microbiológica da água distribuída à população. A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente durante a noite de hoje. Os bairros diretamente afetados pela paralisação temporária no município são:

Consolata, Floresta, Brasília e Períolo.

Obras em rodovia causam desligamento em Santo Antônio da Platina

Já em Santo Antônio da Platina, a interrupção no fornecimento teve início às 8h. O motivo é uma manutenção necessária na rede de distribuição de água decorrente das obras de duplicação da rodovia que corta a região. A Sanepar prevê que a normalização completa ocorra no período da noite desta quarta-feira.

A suspensão do serviço atinge as seguintes localidades platinenses:

Jardim Santa Crescência, Riviera Parck, Dom Pedro, Platina, Monte Verde, Pedra Branca, Água da Limeira e Hospital Regional.

Manutenção em reservatório afeta toda a cidade de Cruzeiro do Oeste

No período da noite, a partir das 20h, Cruzeiro do Oeste passará por uma interrupção geral no sistema. Equipes técnicas farão reparos e manutenção estrutural em reservatórios da cidade, o que exige o escoamento completo da água armazenada. A previsão de normalização indicada pela companhia estende-se até a manhã.

Por afetar toda a área urbana do município, a recomendação de consumo consciente é reforçada para todos os moradores da localidade.