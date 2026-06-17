Curitiba conquista dois recordes nacionais durante celebração de Corpus Christi

O tapete de Corpus Christi montado em Curitiba no último dia 4 de junho foi oficializado pelo RankBrasil como o maior do país. Neste ano, a celebração coincidiu com o centenário da Arquidiocese de Curitiba e reuniu aproximadamente 140 mil pessoas nas ruas da capital paranaense.

O recorde reconhece o conjunto dos tapetes confeccionados ao longo de um percurso de cerca de dois quilômetros, entre a Rua Barão do Serro Azul e a Avenida Cândido de Abreu, ligando a Catedral ao Palácio Iguaçu. O tema da edição foi “100 anos anunciando a luz do Evangelho”, em referência ao aniversário da arquidiocese.

Além do reconhecimento pelo maior tapete de Corpus Christi do Brasil, Curitiba também recebeu o título de Maior Mosaico Temporário de Jesus em Granilha do Brasil. A obra, intitulada Rosto de Deus, é de autoria do médico cirurgião e artista Mathias Augusto Ramos Lima, de Tijucas (SC). O mosaico tinha sete metros de comprimento por seis metros e meio de largura, totalizando 45,5 metros quadrados.

Católicos são maioria em Curitiba

Dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 55,46% dos moradores de Curitiba se declaram católicos. Embora o percentual tenha recuado 6,66 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, os fiéis da religião continuam representando a maioria da população da capital.

A relevância da tradição católica na cidade também motivou a criação da Rota do Turismo Católico, oficializada neste ano pela Lei Municipal nº 16.686/2026. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o roteiro reúne 27 pontos de visitação e busca fortalecer o turismo religioso, ampliar a oferta de serviços aos visitantes e valorizar o patrimônio histórico, cultural e espiritual.