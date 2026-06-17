Natal Show de Prêmios ACP amplia premiação e projeta alcançar 200 cidades do Paraná

O comércio paranaense já começou a se preparar para a principal temporada de vendas do ano. Lançada em Curitiba, a edição 2026 do Natal Show de Prêmios ACP traz uma ampliação na premiação e a expectativa de alcançar um número recorde de municípios participantes. Promovida pela Associação Comercial do Paraná (ACP), a campanha busca fortalecer especialmente o comércio de rua e estimular as vendas entre novembro deste ano e janeiro de 2027.

Considerada a maior campanha de premiação voltada ao comércio no estado, a iniciativa contará neste ano com dois automóveis Volkswagen Tera, dez caminhões de prêmios, dez televisores e centenas de premiações regionais organizadas pelas entidades participantes. O sorteio principal está marcado para 16 de janeiro de 2027, por meio da Loteria Federal.

Segundo o presidente da ACP, Paulo Mourão, a estratégia é ampliar o alcance da campanha e oferecer mais competitividade aos pequenos e médios comerciantes diante da concorrência dos grandes centros de compras.

“A gente remodelou mais uma vez a campanha, dobrando a quantidade de prêmios. O comércio de rua passa a ter a mesma capacidade de premiação dos grandes empreendimentos, o que ajuda a atrair consumidores e fortalecer as vendas”, afirma.

A campanha também permitirá que associações comerciais e entidades regionais personalizem suas ações locais. Além de aderir à estrutura estadual, cada município poderá incluir premiações próprias para incentivar a participação de lojistas e consumidores.

Em 2025, o Natal Show de Prêmios ACP esteve presente em mais de 120 cidades, registrou crescimento de 170% no número de consumidores participantes em relação ao ano anterior e movimentou cerca de R$ 450 milhões em vendas. A ação contabilizou ainda 4,5 milhões de cupons processados, mais de 2 mil lojas cadastradas e 1.286 prêmios distribuídos em todo o Paraná.

Representantes do comércio e de entidades parceiras participaram do lançamento do Natal Show de Prêmios ACP, iniciativa que aposta no associativismo para fortalecer as vendas de fim de ano. Foto: André Zaluski/ACP

Natal Show de Prêmios ACP quer dobrar presença no interior

Responsável pela organização da campanha e idealizador do projeto, Luiz Teixeira destacou que a meta para esta edição é ampliar significativamente a presença no interior do estado.

“Estivemos em 120 municípios no ano passado. Agora queremos chegar a 200 cidades. Nossa expectativa também é alcançar cerca de 4 mil lojistas participantes, entre associados e não associados”, explica.

De acordo com ele, os contatos com entidades regionais e empresários já começaram. As adesões poderão ser feitas até setembro, período em que ocorre a comercialização da campanha. A produção dos materiais promocionais será realizada em outubro, enquanto a distribuição dos cupons e o início oficial da ação estão previstos para 6 de novembro.

Teixeira lembra que o projeto nasceu há 18 anos a partir de uma demanda dos próprios comerciantes, que buscavam alternativas para competir com grandes redes varejistas e shopping centers.

“Os lojistas percebiam que perdiam clientes porque não tinham condições de oferecer promoções semelhantes às grandes campanhas. O associativismo permitiu criar uma solução coletiva, que hoje beneficia comerciantes de todas as regiões do Paraná”, disse.

Concurso de vitrines reforça integração com o Natal de Curitiba

Uma das novidades anunciadas para esta edição do Natal Show de Prêmios ACP é a criação de um concurso de vitrines, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Curitiba. A proposta passa a integrar a programação oficial do Natal da capital e pretende estimular a decoração dos estabelecimentos comerciais.

A assessora especial do gabinete do prefeito Eduardo Pimentel, Tatiana Turra, afirmou que a iniciativa busca fortalecer o ambiente natalino da cidade e contribuir para a atividade econômica.

Segundo ela, a proposta também pretende resgatar uma tradição que marcou gerações de curitibanos: os passeios para visitar vitrines decoradas durante o período de Natal. A expectativa é que o projeto incentive a participação dos comerciantes, atraia visitantes e gere novas experiências para moradores e turistas.

Para Mourão, o lançamento antecipado da campanha é uma estratégia necessária diante de um calendário considerado atípico, com feriados, Copa do Mundo e eleições. “Precisamos nos organizar mais cedo para que tudo esteja pronto quando chegar o período mais importante para o comércio. A expectativa é de um Natal muito positivo para o Paraná”, afirmou.