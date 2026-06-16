Nova Carteira de Identidade: 3,3 milhões já emitiram no Paraná; como fazer?

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já foi emitida para 3,3 milhões de moradores do Paraná até 12 de junho, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número representa 28,4% da população do estado. O documento substitui o antigo RG, utiliza o CPF como identificação única e pode ser solicitado gratuitamente na primeira via mediante apresentação da certidão de nascimento ou casamento.

Nova identidade unifica o cadastro dos cidadãos

A principal mudança da CIN é a adoção do CPF como número único de identificação. Com isso, uma mesma pessoa deixa de ter diferentes números de identidade em estados distintos, reduzindo registros duplicados nos sistemas públicos.

Em todo o Brasil, mais de 55,8 milhões de pessoas já emitiram o novo documento. A média nacional é de 39,6 mil emissões por dia. Como emitir a nova CIN no Paraná?

A carteira também traz recursos de segurança, como um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento por meio de aplicativo oficial. Outra novidade é a integração com sistemas biométricos, que utilizam características físicas, como reconhecimento facial, para confirmar a identidade do cidadão.

Documento amplia acesso aos serviços digitais

A CIN está integrada à plataforma GOV.BR e pode ser usada para obter uma conta nível Ouro, o grau mais elevado de segurança do sistema. O documento também ajuda na recuperação de acesso à conta em casos de troca ou perda do celular.

Além da versão impressa, a identidade pode ser baixada em formato digital no aplicativo GOV.BR após a emissão do documento físico. A versão digital permite reunir outros registros, como CNH, título de eleitor, carteira de trabalho, certificado militar e números de programas sociais.

O governo federal também definiu um cronograma para a exigência da CIN em benefícios sociais. Pessoas sem cadastro biométrico deverão emitir o documento a partir de janeiro de 2027. Para quem já possui biometria cadastrada, a obrigatoriedade passa a valer em janeiro de 2028.

A validade da carteira varia conforme a idade. Para crianças de até 12 anos incompletos, o prazo é de cinco anos. Entre 12 e 60 anos incompletos, a validade é de dez anos. Acima dessa faixa etária, a validade é indeterminada.

A CIN segue padrões internacionais de identificação e pode ser utilizada em viagens para países do Mercosul que aceitam documentos de identidade brasileiros. Para outros destinos internacionais, o passaporte continua sendo obrigatório.