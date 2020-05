A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai deixar de aceitar os bloquinhos de papel do estacionamento regulamentado (EstaR) a partir de segunda-feira (11). Na próxima semana, vai valer apenas o EstaR Eletrônico, que entrou em vigor no dia 16 de março e automatiza o uso das vagas regulamentadas na cidade.

Os bloquinhos que ainda não foram utilizados podem ser trocados por créditos até o dia 10 de junho na sede da Urbs da Rodoviária ou nas unidades das ruas da Cidadania do Carmo, Cajuru, Pinheirinho, Boa VIsta, Fazendinha, Santa Felicidade, Tatuquara, Bairro Novo e Matriz. O atendimento é feito por agendamento prévio, feito no site da Urbs. A troca é gratuita.

Todos os créditos são inseridos no aplicativo em que o usuário deve baixar no celular e demoram cerca de 48 horas para entrar no sistema. São sete aplicativos diferentes que estão ativos para os usuários: Meu EstaR, Faz Digital Curitiba, El Parking, Zul EstaR Digital, EstaR Digital Zazul, Transtabile e Estacionamento Digital. O download está disponível nos sistemas Android e iOS.

Os aplicativos disponíveis também podem ser consultados pelo QR Code que estão nas placas de sinalização do EstaR eletrônico nas ruas. A escolha pelo aplicativo é feita de acordo com a preferência do usuário.

EstaR Eletrônico

Para comprar créditos do EstaR Eletrônico, o motorista precisa utilizar um dos aplicativos credenciados ou em pontos de venda físicos. É preciso se inscrever no aplicativo escolhido, colocar o número da placa, a localização do carro estacionado e o tempo de permanência para fazer o pagamento. O limite de permanência é de duas horas. Em regiões de área calma, o limite é menor, de apenas uma hora.

Para quem não tem celular disponível, é possível adquirir créditos nos 160 pontos comerciais pela cidade. São restaurantes, papelarias, farmácias, padarias, entre outros. a lista completa de estabelecimentos pode ser conferida no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br. Mais locais devem oferecer o crédito assim que o comércio passar a funcionar normalmente com o fim do isolamento social.

Diferente do sistema de papel, os créditos do EstaR Digital são divididos de 15 em 15 minutos. Cada 15 minutos custa R$ 0,75 e a hora cheia R$ 3. Caso o carro precise ser estacionado em outro local, uma nova compra deverá ser feita. O aplicativo vai emitir um aviso quando o prazo do estacionamento estiver próximo para vender.

Estacionamento irregular

Anteriormente, o motorista era avisado da infração quando estourava a permanência no local e tinha cinco dias úteis para regularizar a situação comprando um novo bloco de EstaR. A regularização da infração por estacionamento mudou com o EstaR Digital. O motorista ainda tem os mesmos cinco dias úteis para regularização, mas mediante o pagamento de R$ 30. O valor não se transforma em crédito.

Caso o motorista ultrapasse o limite de cinco dias sem fazer a devida regularização, a multa prevista é de R$ 195,23 mais cinco pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).