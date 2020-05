O vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) corre risco de ser cancelado este ano por causa da pandemia do coronavírus. A possibilidade do cancelamento foi divulgada nas redes sociais da UFPR e provocou preocupação nos vestibulandos que desejam ingressar no ensino público a partir de 2021.

Segundo a postagem, a instituição está com tempo reduzido para fazer toda a preparação para um grande evento ainda neste ano. A definição do que vai acontecer será tomada pela reitoria nos próximos dias.

“A UFPR segue avaliando os indicadores e normativas da área de Saúde e seus desdobramentos nas demais áreas, notadamente na da Educação, com o intuito de subsidiar decisões levando em conta o problema em sua multiplicidade de fatores”, diz a nota da retoria. “Nesse sentido, o Núcleo de Concursos da UFPR e a Pró-Reitoria de Graduação informam que decisões sobre o Vestibular UFPR-2020/2021 serão divulgadas oportunamente, nos próximos dias, tendo como principal parâmetro a segurança da comunidade interna e externa da instituição”, conclui a postagem.

Normalmente, as inscrições para o processo seletivo são abertas em agosto e as provas são em duas fases. A primeira ocorre em novembro com 80 questões objetivas. A segunda fase é em dezembro e compreende questões dissertativas, com produção e compreensão de textos.

Matrículas

Nas redes sociais, a preocupação também para alunos que iriam ingressar na universidade no segundo semestre. As matrículas dos estudantes ainda não foram realizadas, mas a tendência que isto venha a acontecer de maneira remota, ou seja, pela internet. A UFPR e outras instituições de ensino público suspenderam as aulas presenciais desde dia 15 de março.

