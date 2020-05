A chuva que atingiu Curitiba e região na quarta-feira (06), e que contribuiu para a queda das temperaturas nesta quinta-feira (07), não foi suficiente para repor os níveis dos reservatórios que abastecem a grande Curitiba, que estão baixos por causa da estiagem. Por conta disso, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) segue com o rodizio no abastecimento de água até pelo menos sábado (09) para 62 bairros de Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Araucária e Tijucas do Sul.

Confira os bairros atingidos pelo rodízio

Quinta-feira (07)

Curitiba: Sítio Cercado.

Fazenda Rio Grande: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial.

São José dos Pinhais: Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

Almirante Tamandaré: Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom.

*Retorno previsto para às 8h do dia seguinte

Sexta-feira (08)

São José dos Pinhais: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino, Contenda; Francisco Kuzman.

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera

Fazenda Rio Grande: Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha

Tijuca do Sul: Parte da localidade do Rincão e Parte da localidade Campo Alto

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

*Retorno previsto para às 8h do dia seguinte

Sábado (09)

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão, Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha, Dos Estados, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha

Almirante Tamandaré: Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.

*Retorno previsto para às 8h do dia seguinte

Tem caixa d´água?

A Sanepar lembra que só ficarão sem água durante este período quem não tiver caixa-d’água em seus imóveis. A companhia recomenda que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, o que garante água por pelo menos 24 horasm evitando assim problemas causados pela falta no abastecimento.

