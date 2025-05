Estação-tubo que homenageia poeta do sertão vai fechar para reforma em Curitiba

A estação-tubo Catulo da Paixão Cearense, localizada na Rua Filipinas, será desativada nos dois sentidos (bairro e centro) a partir desta segunda-feira (05). As intervenções, previstas para durar até janeiro de 2026, têm como objetivo adequar o local para a operação do novo Ligeirão Leste/Oeste.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) orienta que os usuários das linhas Centenário/Rui Barbosa e Centenário/Campo Comprido utilizem, alternativamente, a estação-tubo Cajuru ou o Terminal Centenário. Na segunda, além de cartazes informativos, haverá cobradores no local para auxiliar os passageiros.

Ligeirão Leste/Oeste conectará CIC a Pinhais

A reforma integra o projeto de modernização dos pontos de parada para adequação à nova rota, que fará a ligação entre a estação CIC Norte e o Terminal de Pinhais. Em abril, a estação-tubo Cajuru foi adaptada para essa finalidade e já retomou suas atividades.

Além da modernização dos tubos, as melhorias incluem o alargamento da porta de isenção, para atender diferentes modelos de cadeiras de rodas, a substituição da escada por uma rampa metálica e a instalação de portas retas.

Reformas afetam passageiros de outras linhas

Outras estações da cidade também passam por reformas. A estação-tubo Passeio Público, que atende às linhas Santa Cândida/Capão Raso e Ligeirão Norte/Sul, será parcialmente desativada a partir desta segunda.

Das reformas iniciadas no dia 29 de abril, seis estações-tubo seguem fora de operação. Veja a lista a seguir:

Estação Cel. Luiz José dos Santos – sentido Terminal Boqueirão (desativação de 28/04 a 10/05): desembarque ou embarque nas estações-tubo Hipólito da Costa ou o Terminal Carmo;

– sentido Terminal Boqueirão (desativação de 28/04 a 10/05): desembarque ou embarque nas estações-tubo Hipólito da Costa ou o Terminal Carmo; Estação Getúlio Vargas – sentido Centro (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Almirante Gonçalves ou UTFPR;

(desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Almirante Gonçalves ou UTFPR; Estação Dom Ático – sentido Terminal Hauer (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Wenceslau Braz e Antero de Quental;

(desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Wenceslau Braz e Antero de Quental; Estação Erton Coelho – sentido Terminal Boqueirão (desativação de 28/4 a 10/5: desembarque ou embarque nas estações-tubo Araçá ou Parque Iguaçu;

(desativação de 28/4 a 10/5: desembarque ou embarque nas estações-tubo Araçá ou Parque Iguaçu; Estação Fernando de Noronha – sentido Terminal Capão Raso (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Joaquim Nabuco ou Antonio Lago.

(desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Joaquim Nabuco ou Antonio Lago. Estação Praça Oswaldo Cruz – sentido Terminal Santa Cândida (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Alferes Poli ou Coronel Dulcídio.

Quem é Catulo da Paixão Cearense?

Catulo da Paixão Cearense (1863–1946), conhecido como o “Poeta do Sertão”, foi um dos mais influentes nomes da música e da poesia popular brasileira. Nascido em São Luís do Maranhão, viveu parte da juventude no sertão cearense, experiência que marcou profundamente sua obra. Autodidata, aprendeu violão e flauta, e destacou-se por compor modinhas e serestas que capturavam a alma do Brasil rural. Entre suas obras mais célebres estão “Luar do Sertão”, em parceria com João Pernambuco, e “Flor Amorosa”, com Antônio Callado. Catulo também foi responsável por levar o violão, antes marginalizado, aos salões da elite carioca, e por organizar importantes coletâneas musicais como “O Cantor Fluminense” e “O Cancioneiro Popular”.

Apesar do reconhecimento em vida — chegou a se apresentar para cinco presidentes da República —, Catulo morreu em situação modesta no Rio de Janeiro. Seu legado, no entanto, permanece vivo na cultura brasileira. Em Curitiba, sua memória é celebrada na estação-tubo que leva seu nome, atualmente em reforma. A homenagem reflete a importância de Catulo como símbolo da brasilidade e da valorização das raízes populares na arte nacional.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉