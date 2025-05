Menina é resgatada de helicóptero às pressas após levar coice de cavalo na RMC

Em um incidente que mobilizou as forças de segurança e resgate da região metropolitana de Curitiba, uma adolescente de 15 anos foi vítima de um coice de cavalo em um haras localizado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O acidente, ocorrido na tarde deste sábado (03), demandou uma operação de resgate aeromédico por parte da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF, em conjunto com o SAMU, por meio do Núcleo de Operações Aéreas (NOA), foi acionada para realizar o atendimento. A jovem, que sofreu o impacto na região da nuca, recebeu os primeiros socorros da equipe do SIATE no local do incidente.

A rapidez da resposta foi um fator crucial nesta operação. O helicóptero da PRF chegou ao haras em apenas 2 minutos após o acionamento, demonstrando a agilidade do serviço de emergência aérea da região. Após a estabilização da vítima pelas equipes do SAMU e SIATE, a adolescente foi embarcada na aeronave, acompanhada por sua mãe.

O transporte aéreo até o Hospital Angelina Caron foi veloz, levando somente 4 minutos. Esta rapidez no atendimento e transporte pode ser determinante em casos de trauma, como o sofrido pela jovem.

