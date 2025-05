Estação-tubo Passeio Público entra em reforma na segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir da próxima segunda-feira (05), os usuários do transporte coletivo de Curitiba devem ficar atentos às mudanças na estação-tubo Passeio Público. A popular parada, que atende as linhas 203 – Sta. Cândida/C. Raso e 250 – Ligeirão Norte/Sul, entrará em reforma parcial, impactando o fluxo de passageiros na região central da cidade.

Apesar da intervenção, o acesso ao transporte coletivo será mantido normalmente. No entanto, a Urbs recomenda que os usuários fiquem atentos aos locais de embarque e desembarque dentro da estação-tubo. Para facilitar a orientação, foram instalados cartazes informativos nas linhas afetadas.

A reforma faz parte de um amplo projeto de revitalização das estações-tubo de Curitiba, que visa modernizar e aumentar o conforto dos passageiros. Entre as melhorias previstas estão a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão, troca do piso naval e das borrachas, além da realocação da catraca de entrada para melhorar a acessibilidade.

Este novo pacote de reformas complementa o trabalho já realizado em 203 estações-tubo entre 2022 e 2024, reforçando o compromisso da prefeitura com a qualidade do transporte público na capital paranaense.

Estação Pres. Kennedy: reforma antecipada

Em paralelo, a Urbs anuncia a conclusão antecipada da reforma da estação-tubo Pres. Kennedy, no bairro Rebouças. Inicialmente prevista para 10 de maio, a entrega será realizada no domingo (04), seis dias antes do prazo estipulado.

A estação Pres. Kennedy, que atende as linhas 506 – Bairro Novo, 520 – Osternack/S.Cercado e 607 – Colombo, passou por uma desativação parcial desde 10 de abril. Com a conclusão antecipada das obras, os usuários dessas linhas poderão desfrutar das melhorias mais cedo do que o esperado.