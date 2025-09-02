Estação espacial pode ser vista no Paraná nesta quarta-feira

Os apaixonados por astronomia terão a oportunidade de observar a passagem de uma estação espacial pelo céu paranaense nesta quarta-feira (03).
De acordo com Parque da Ciência Newton Freire Maia, nesta quarta-feira, a passagem da estação pelo Paraná ficará visível das 18h36 às 18h43.
Na quarta a passagem será ainda mais perceptível, pois a estação estará mais brilhante. A dica para observar é localizar um ponto de luz que se desloca pelo céu, sem piscar.
É possível utilizar aplicativos para facilitar a localização da estação espacial. Algumas opções são: ISS Detector, Heavens Above e Stellarium.
