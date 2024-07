A Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) ficará visível a olho nu para quem mora no Paraná até o próximo domingo (7). A informação foi confirmada pelo Parque da Ciência. Não é necessário nenhum equipamento especial para observá-la. Basta procurar no céu um ponto brilhante que se desloca rapidamente.

Nesta quinta-feira o horário de visualização é das 19h12 às 19h16. Na sexta-feira será possível observar a Estação das 18h24 às 18h31. No sábado das 19h14 às 19h18 e no domingo das 18h25 às 18h31.

