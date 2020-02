A quinta-feira (06) vai ser de tempo instável em Curitiba e no litoral paranaense. Na grande parte do dia, tempo nublado, sem vento, mas com chuva em alguns pontos isolados nas cidades. O velho e bom amigo guarda-chuva vai ser o companheiro nesta proximidade do final de semana.

+Viu essa? Oito mil donos de imóveis em Curitiba não receberam o IPTU 2020

Na capital, a mínima vai ficar em 18 graus logo pela manhã, mas ao passar das horas a máxima pode chegar aos 28 graus. A chuva está prevista para o começo da tarde e pode complicar a vida de quem estuda ou trabalha neste período.

Como fica o tempo no Litoral?

Nas praias, o tempo vai ser semelhante a Curitiba. Nublado, com pontos de chuva durante a extensão da Serra do Mar. A máxima vai chegar a 29 graus. No entanto, vale o alerta para moradores de Antonina e Morretes. De acordo com o Simepar choveu mais de 100 milímetros em Antonina, entre o último domingo (2) e esta quarta-feira (5). Situação, que combinada com a previsão de mais água, levou a Defesa Civil do Paraná a emitir um alerta via SMS nesta quarta-feira, avisando a população sobre os riscos de alagamentos e deslizamentos nestes municípios.

E no interior?

Não existe registro para uma chuva mais significativa nos municípios. Em Pato Branco, no Sudoeste do Estado, o sol vai permanecer durante a quinta. A máxima pode chegar firme aos 30 graus.

+Leia mais! Com dívida de R$ 15 mil, Edison Brittes tem carro e terreno bloqueados pela Justiça