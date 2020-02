Ao menos 8 mil curitibanos ainda não receberam seus carnês para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU 2020. A razão, segundo a prefeitura de Curitiba, é o erro no cadastro destes proprietários. Receber o quanto antes é importante para quem quer pagar o IPTU 2020 em Curitiba com desconto de 4%.

“O carnê pode ser recusado no endereço para o qual mandamos, o titular pode não ser encontrado. Em alguns casos, os Correios fazem mais de uma tentativa de entrega”, explica o diretor do Departamento da Secretaria de Finanças, Sérgio Primo. Os curitibanos que estavam com os endereços corretos receberam o imposto até o dia 31 de janeiro.

Seu endereço está certo?

Para atualizar o endereço cadastrado para entrega do IPTU basta acessar o site do imposto dentro da página da prefeitura, digitar a inscrição imobiliária ou a indicação fiscal do imóvel. Depois da digitação de dados de verificação, clicar em DAM e ajustar o endereço.

Dá tempo de pagar com desconto

É possível ter o carnê por meio do site da prefeitura, onde é permitida a impressão do imposto. Basta ir até este link e digitar a inscrição imobiliária ou a indicação fiscal do imóvel. Estes dados estão presentes nos carnês de anos anteriores. Lembrando que o desconto de 4% a vista é para quem pagar até

É possível também optar pelo Documento de Arrecadação Municipal (DAM). É possível definir a data do pagamento, logo depois dos dados do imóvel.