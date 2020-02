Moradores de Antonina e Morretes, no Litoral paranaense, estão em estado de atenção por conta das chuvas que atingem a região desde o início da semana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) choveu mais de 100 mm em Antonina, entre o último domingo (2) e esta quarta-feira (5). Situação, que combinada com a previsão de mais água, levou a Defesa Civil do Paraná a emitir um alerta via SMS nesta quarta-feira, avisando a população sobre os riscos de alagamentos e deslizamentos nestes municípios.

“Os acumulados de chuva estão altos em Antonina e em todo o Litoral, e como ainda há previsão de chuva, alertamos para que as pessoas possam se preparar e precaver”, diz o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná.

Atenção aos sinais

Segundo o tenente, alguns sinais podem ser observados antes de um desmoronamento ou alagamento. “Se você mora perto de uma encosta ou de uma área que costuma ser afetada, deve ficar atento se perceber uma árvore se mexendo, trincas no terreno ou água vertendo da encosta. Se isto acontecer, faça contato com a Defesa Civil e procure um local seguro”, orienta Vidal.

A mesma cautela vale para quem vive perto de um rio. “As pessoas que moram perto de rios podem observar se a água está subindo, para se anteciparem, levantando seus móveis e preparando roupas e itens pessoais, caso precisem deixar o local”, alerta o tenente.

Nestes casos, após ser informada pela população, a Defesa Civil vai até o local afetado ou em risco, para avaliar se as pessoas podem permanecer em suas casas em segurança ou se precisam evacuar a área.

Chuva fraca e constante

De acordo com o meteorologista do Simepar Reinaldo Olmar Kneib, deve chover até a próxima sexta-feira (7) em Antonina e demais cidades do Litoral do Paraná.

“Chove nesta quarta-feira, quinta e até a próxima sexta-feira. Uma chuva fraca, mas intermitente. Como choveu muito nos últimos dias e o solo está encharcado, pode haver elevações graduais do rios e transtornos para a população”.

As temperaturas em Antonia devem variar entre 23ºC e 31ºC na quinta-feira (6) e 24ºC e 29ºC na sexta-feira (7).