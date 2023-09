A 9ª edição da Feira de Negócios, Empregos e Estágios da ESIC Internacional acontece no dia 28 de outubro, das 8h às 17h, na sede da instituição, no bairro Hauer, em Curitiba. Durante o evento, empresas e empreendedores de diversos segmentos apresentam seus produtos e serviços, participam de rodadas de negócios.

A feira também permite que toda a comunidade da grande Curitiba acesse vagas de trabalho e estágios, com a presença de diversas empresas de recursos humanos e áreas de recrutamento e seleção de empresas de todo Brasil.

+ Entrevista exclusiva: Rosa de Saron estreia música nova em show que celebra 35 anos da banda em Curitiba

Além de diferentes atividades recreativas, praça de alimentação com food trucks para todos os gostos, brindes e sorteios para os participantes, o evento oferece oficinas, workshops e palestras magnas sobre carreira e trajetória profissional de sucesso. “É uma ótima oportunidade de lazer, interação, crescimento na carreira, networking, negócios e recolocação no mercado de trabalho, gratuito e aberto para toda a comunidade. Um ecossistema de negócios e talentos que beneficiam a todos, assim se cumpre o papel da ESIC Internacional como International Business que fomenta e gera oportunidades reais para todos”, afirma o diretor executivo da ESIC Internacional, Alexandre Weiler.

As inscrições para as empresas interessadas em expor seus produtos e serviços já estão abertas e podem ser feitas por este link. Para confirmar a inscrição, é necessário a doação de um brinde para sorteio.

Em 2022, o evento contou com a presença de mais de 320 empresas parceiras, entre agências de RH e empresas de diversos portes e segmentos, além da participação de mais de 5000 visitantes prestigiando as empresas e atrações do evento. Gratuito, o evento solicita a todos os participantes um quilo de alimento não perecível para doação.

A ESIC Internacional fica na R. Padre Dehon, 814 – Hauer.

