Escola de Curitiba criada às pressas para atender comunidade ganha destaque no Ideb

Curitiba passou da quarta para a primeira posição entre as capitais brasileiras com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Além de quatro escolas da rede municipal estarem entre as dez com as melhores notas das capitais brasileiras, outras chamam atenção pelo aumento de pontuação que tiveram da última edição, em 2023, para 2025.

A Escola Municipal Anísio Teixeira, no Atuba, foi a que registrou o maior salto: passou de 5,5 em 2023 para 7,4 em 2025, com um aumento de 1,9 ponto, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A escola tem cerca de 400 alunos e 55 anos de fundação, com turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ela não foi a única a registrar crescimento no período: as unidades Vila Zanon, no Tatuquara; São Mateus do Sul, no Pinheirinho; Lina M. M. Moreira, no Campo Comprido; e Madre Maria dos Anjos, no Novo Mundo, também se destacaram.

Escola Municipal Anísio Teixeira – de 5,5 em 2023 para 7,4 em 2025: crescimento de 1,9 ponto;

Escola Municipal São Mateus do Sul – de 6,2 para 7,8: crescimento de 1,6 ponto;

Escola Municipal Vila Zanon – de 6,2 para 7,7: crescimento de 1,5 ponto;

Escola Municipal Professora Lina M. M. Moreira – de 6,4 para 7,9: crescimento de 1,5 ponto;

Escola Municipal Madre Maria dos Anjos – de 6,5 para 7,9: crescimento de 1,4 ponto.

O Ideb é divulgado a cada dois anos e considera o desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exame que mede o aprendizado em Língua Portuguesa e Matemática, e as taxas de aprovação.

‘Mais que um número’: escola construída de forma emergencial aumenta nota

Entre as escolas que registraram os maiores avanços está a Escola Municipal Vila Zanon, no Tatuquara. Criada em 2004, ela foi fundada em caráter emergencial para atender às crianças da comunidade que precisavam ir de ônibus a outros bairros para poder estudar. Foi construída em madeira em cima do único campo de futebol da região na época. Ainda hoje, parte da estrutura da unidade é feita de madeira.

A diretora da Vila Zanon, Katia Andrea Volcov Reizer, que atua na escola há 20 anos, destaca a ênfase na formação continuada dos docentes, o acolhimento emocional de alunos e funcionários e a parceria entre professores regentes e corregentes entre alguns dos fatores responsáveis pelo bom desempenho da unidade.

Segundo ela, a melhora do Ideb e o salto de 1,5 ponto de uma edição para outra representam “muito mais que um número”. “Nós enxergamos o resultado de muitas mãos, muitas histórias, muitos desafios superados e, principalmente, o resultado do compromisso que a nossa equipe tem, que acredita na educação pública e na capacidade de cada criança de aprender e avançar”, contou.

Além das aulas de reforço direcionadas a dificuldades específicas de cada aluno e da realização, no 5º ano, de simulados quinzenais para que eles perdessem o medo de realizar avaliações, a diretora destaca a importância do componente humano e das boas relações no ambiente escolar.

“Todos os dias, aqui na nossa escola, a equipe gestora recebe os estudantes na porta com entusiasmo, nossas inspetoras exercem um trabalho de excelência, sempre atendendo com carinho, preparando materiais para os professores. São atitudes que parecem simples, mas fazem uma diferença gigante na construção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e favorável à aprendizagem”, completou.

Melhora entre escolas vulneráveis

Segundo levantamento da Secretaria Municipal da Educação (SME), 19 das 20 unidades escolares com os maiores Indicadores de Vulnerabilidade das Escolas de Curitiba (IVC) apresentaram crescimento no desempenho no Saeb, considerado para o cálculo do Ideb, entre 2023 e 2025.

No conjunto das 20 unidades, a melhora nas notas das avaliações nessas unidades foi registrada tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática: o desempenho em Português cresceu 6,97%, contra 5,27% nas unidades menos vulneráveis. Em Matemática, o avanço foi de 8,6%, ante 6,06% entre as escolas menos vulneráveis.

O Indicador de Vulnerabilidade é um instrumento desenvolvido pelo município que considera 14 critérios, como desempenho escolar, contexto socioeconômico, raça, frequência escolar e localização.

Das 14 escolas municipais que tiveram as menores notas do Ideb 2025 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, seis estão entre as vinte escolas com os maiores índices de vulnerabilidade na classificação da prefeitura. A lista foi atualizada com as notas do Saeb 2025. São elas:

Escola Municipal Noely Simone de Ávila (Prado Velho) – 5,5 pontos no Ideb 2025;

Escola Municipal Professora Nansyr C. Cavichiolo (Parolin) – 5,6 pontos;

Escola Municipal CEI Professor Antônio Pietruza (Tatuquara) – 5,9 pontos;

Escola Municipal Professora Joana Raksa (Caximba) – 5,9 pontos;

Escola Municipal Michel Khury (Uberaba) – 6,1 pontos;

Escola Municipal Irmãos Rebouças (Rebouças) – 6,1 pontos.