O que fazer em Curitiba nesta semana? Samba de Alcione, rock stand-up e muito mais

A agenda cultural de Curitiba para o período entre esta segunda-feira (17) e domingo (23) traz um dos maiores ícones da música nacional: a cantora Alcione se apresenta no Teatro Positivo no sábado (22). Além do samba da “Marrom”, a capital paranaense recebe espetáculos de humor, shows de rock com orquestra, concertos à luz de velas e apresentações líricas.

Confira as atrações desta semana em Curitiba

Alcione – Tour de sucessos : A cantora Alcione traz a Curitiba sua turnê solo de grandes sucessos, interpretando clássicos como “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça” e “Meu Ébano”, além de composições de seu álbum de estúdio mais recente. Data/Hora : Sábado (22/08), às 21h15 (abertura dos portões às 20h15). Local : Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos : Plataforma oficial Disk Ingressos.

: A cantora Alcione traz a Curitiba sua turnê solo de grandes sucessos, interpretando clássicos como “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça” e “Meu Ébano”, além de composições de seu álbum de estúdio mais recente.

Teatro e stand-up comedy

4 Amigos : O grupo de stand-up formado por Afonso Padilha, Dihh Lopes, Thiago Ventura e Márcio Donato apresenta seu novo espetáculo de humor com textos inéditos e quadros de improviso. Data/Hora : Domingo (23/08), às 19h30. Local : Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos : Bilheteria do local e canais oficiais.

: O grupo de stand-up formado por Afonso Padilha, Dihh Lopes, Thiago Ventura e Márcio Donato apresenta seu novo espetáculo de humor com textos inéditos e quadros de improviso. The Opera Locos : Espetáculo cômico-operístico que combina sucessos da ópera clássica, vozes ao vivo e comédia, recomendado para todas as idades. Data/Hora : Sexta-feira (21/08), às 18h. Local : Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel). Ingressos : Bilheteria do local.

: Espetáculo cômico-operístico que combina sucessos da ópera clássica, vozes ao vivo e comédia, recomendado para todas as idades. Porque dobram os Sinos : Montagem teatral baseada nos textos de Bertolt Brecht, com uma abordagem crítica e reflexiva. Data/Hora : Domingo (23/08), às 19h. Local : Espaço Obragem (Alameda Júlia da Costa, 204 – São Francisco). Ingressos : No local.

: Montagem teatral baseada nos textos de Bertolt Brecht, com uma abordagem crítica e reflexiva.

Concertos e música clássica

Led Zeppelin Legends In Concert : Espetáculo que une o rock clássico do Led Zeppelin a uma orquestra completa e à banda de Edu Curti. Data/Hora : Quinta-feira (20/08), às 20h. Local : Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos : Bilheteria do Teatro Guaíra e canais digitais.

: Espetáculo que une o rock clássico do Led Zeppelin a uma orquestra completa e à banda de Edu Curti. Candlelight: Disney Canções de Amor : Apresentação de um quarteto de cordas interpretando temas românticos de filmes da Disney em um ambiente iluminado por velas. Data/Hora : Sexta-feira (21/08), com sessões às 17h e às 19h. Local : Teatro da FEP (Alameda Cabral, 300 – Centro). Ingressos : Plataforma de vendas do evento.

: Apresentação de um quarteto de cordas interpretando temas românticos de filmes da Disney em um ambiente iluminado por velas. Camerata na Broadway (Gershwin & Bernstein) : Sob a regência de José Soares, a Camerata Antiqua de Curitiba executa obras de musicais americanos, como West Side Story e Porgy & Bess. Data/Hora : Sexta-feira (21/08), às 20h. Local : Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro). Ingressos : Bilheteria da Capela Santa Maria.

: Sob a regência de José Soares, a Camerata Antiqua de Curitiba executa obras de musicais americanos, como West Side Story e Porgy & Bess. Recital Músicas pelo Mundo : Viagem por composições clássicas internacionais conduzida pela mezzo-soprano Carol Osternack, acompanhada de explicações sobre as obras. Data/Hora : Sábado (22/08), às 14h. Local : Auditório Regina Casillo (Rua Lourenço Pinto, 500 – Centro). Ingressos : No local.

: Viagem por composições clássicas internacionais conduzida pela mezzo-soprano Carol Osternack, acompanhada de explicações sobre as obras.

Rock, rap e cenas alternativas

Não é apenas um show : Festival underground com apresentações das bandas independentes InDefenza, Seyren, Away From The Sun e Darma Khaos. Data/Hora : Sexta-feira (21/08), às 20h. Local : Belvedere (Rua Inácio Lustosa, 496 – São Francisco). Ingressos : Na entrada do evento.

: Festival underground com apresentações das bandas independentes InDefenza, Seyren, Away From The Sun e Darma Khaos. NandaTsunami – Tour EDQEMA : Apresentação do rap nacional com a turnê “É Disso Que Eu Me Alimento” (evento não recomendado para crianças). Data/Hora : Sábado (22/08), a partir das 20h30. Local : Stage Garden (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Prado Velho). Ingressos : No local ou pontos de venda oficiais.

: Apresentação do rap nacional com a turnê “É Disso Que Eu Me Alimento” (evento não recomendado para crianças). Banda Krawlingkaos & Convidados : Encontro de rock autoral paranaense com shows das bandas Ferreus, Dedo Podre e Krawlingkaos. Toda a arrecadação da bilheteria será revertida aos músicos locais. Data/Hora : Domingo (23/08), a partir das 18h. Local : Clay Highway Bar (Linha Verde, 17253 – Capão Raso). Ingressos : Na bilheteria da casa.

: Encontro de rock autoral paranaense com shows das bandas Ferreus, Dedo Podre e Krawlingkaos. Toda a arrecadação da bilheteria será revertida aos músicos locais.

Atividades ao ar livre e família

Experiência música e natureza : Evento diurno que reúne intervenções artísticas e apresentações acústicas em meio à área verde. Data/Hora : Sexta-feira (21/08), a partir das 10h. Local : Parque Jaime Lerner (Rua João Gava, s/n – Pilarzinho). Entrada : Acesso livre no local.

: Evento diurno que reúne intervenções artísticas e apresentações acústicas em meio à área verde.