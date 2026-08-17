O que fazer em Curitiba nesta semana? Samba de Alcione, rock stand-up e muito mais

A agenda cultural de Curitiba para o período entre esta segunda-feira (17) e domingo (23) traz um dos maiores ícones da música nacional: a cantora Alcione se apresenta no Teatro Positivo no sábado (22). Além do samba da “Marrom”, a capital paranaense recebe espetáculos de humor, shows de rock com orquestra, concertos à luz de velas e apresentações líricas.
Confira as atrações desta semana em Curitiba
- Alcione – Tour de sucessos: A cantora Alcione traz a Curitiba sua turnê solo de grandes sucessos, interpretando clássicos como “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça” e “Meu Ébano”, além de composições de seu álbum de estúdio mais recente.
- Data/Hora: Sábado (22/08), às 21h15 (abertura dos portões às 20h15).
- Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
- Ingressos: Plataforma oficial Disk Ingressos.
Teatro e stand-up comedy
- 4 Amigos: O grupo de stand-up formado por Afonso Padilha, Dihh Lopes, Thiago Ventura e Márcio Donato apresenta seu novo espetáculo de humor com textos inéditos e quadros de improviso.
- Data/Hora: Domingo (23/08), às 19h30.
- Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
- Ingressos: Bilheteria do local e canais oficiais.
- The Opera Locos: Espetáculo cômico-operístico que combina sucessos da ópera clássica, vozes ao vivo e comédia, recomendado para todas as idades.
- Data/Hora: Sexta-feira (21/08), às 18h.
- Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel).
- Ingressos: Bilheteria do local.
- Porque dobram os Sinos: Montagem teatral baseada nos textos de Bertolt Brecht, com uma abordagem crítica e reflexiva.
- Data/Hora: Domingo (23/08), às 19h.
- Local: Espaço Obragem (Alameda Júlia da Costa, 204 – São Francisco).
- Ingressos: No local.
Concertos e música clássica
- Led Zeppelin Legends In Concert: Espetáculo que une o rock clássico do Led Zeppelin a uma orquestra completa e à banda de Edu Curti.
- Data/Hora: Quinta-feira (20/08), às 20h.
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).
- Ingressos: Bilheteria do Teatro Guaíra e canais digitais.
- Candlelight: Disney Canções de Amor: Apresentação de um quarteto de cordas interpretando temas românticos de filmes da Disney em um ambiente iluminado por velas.
- Data/Hora: Sexta-feira (21/08), com sessões às 17h e às 19h.
- Local: Teatro da FEP (Alameda Cabral, 300 – Centro).
- Ingressos: Plataforma de vendas do evento.
- Camerata na Broadway (Gershwin & Bernstein): Sob a regência de José Soares, a Camerata Antiqua de Curitiba executa obras de musicais americanos, como West Side Story e Porgy & Bess.
- Data/Hora: Sexta-feira (21/08), às 20h.
- Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro).
- Ingressos: Bilheteria da Capela Santa Maria.
- Recital Músicas pelo Mundo: Viagem por composições clássicas internacionais conduzida pela mezzo-soprano Carol Osternack, acompanhada de explicações sobre as obras.
- Data/Hora: Sábado (22/08), às 14h.
- Local: Auditório Regina Casillo (Rua Lourenço Pinto, 500 – Centro).
- Ingressos: No local.
Rock, rap e cenas alternativas
- Não é apenas um show: Festival underground com apresentações das bandas independentes InDefenza, Seyren, Away From The Sun e Darma Khaos.
- Data/Hora: Sexta-feira (21/08), às 20h.
- Local: Belvedere (Rua Inácio Lustosa, 496 – São Francisco).
- Ingressos: Na entrada do evento.
- NandaTsunami – Tour EDQEMA: Apresentação do rap nacional com a turnê “É Disso Que Eu Me Alimento” (evento não recomendado para crianças).
- Data/Hora: Sábado (22/08), a partir das 20h30.
- Local: Stage Garden (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Prado Velho).
- Ingressos: No local ou pontos de venda oficiais.
- Banda Krawlingkaos & Convidados: Encontro de rock autoral paranaense com shows das bandas Ferreus, Dedo Podre e Krawlingkaos. Toda a arrecadação da bilheteria será revertida aos músicos locais.
- Data/Hora: Domingo (23/08), a partir das 18h.
- Local: Clay Highway Bar (Linha Verde, 17253 – Capão Raso).
- Ingressos: Na bilheteria da casa.
Atividades ao ar livre e família
- Experiência música e natureza: Evento diurno que reúne intervenções artísticas e apresentações acústicas em meio à área verde.
- Data/Hora: Sexta-feira (21/08), a partir das 10h.
- Local: Parque Jaime Lerner (Rua João Gava, s/n – Pilarzinho).
- Entrada: Acesso livre no local.