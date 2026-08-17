Trânsito em Curitiba hoje: bloqueio de 2 meses no Campina do Siqueira e Portão

A partir das 9h desta segunda-feira (17), motoristas e usuários de ônibus enfrentam mudanças importantes no trânsito de Curitiba. A faixa exclusiva de ônibus na Rua General Mário Tourinho, no Campina do Siqueira, fica totalmente interditada por 60 dias, obrigando coletivos a dividir a pista com os carros. Ao mesmo tempo, a Avenida Arthur Bernardes tem um trecho bloqueado no sentido Portão, com desvios pela Rua João Alencar Guimarães. As obras alteram o itinerário de ao menos cinco linhas de ônibus e exigem atenção redobrada de quem circula pelas regiões do Campina do Siqueira, Portão, Xaxim e Hauer.

Campina do Siqueira

A partir das 9h desta segunda-feira, o trânsito na Rua General Mário Tourinho, no Campina do Siqueira, passa por alterações significativas. A faixa exclusiva para ônibus fica totalmente interditada entre a Rua Major Heitor Guimarães (logo após o retorno) e a Rua Saldanha Marinho pelo período de 60 dias. Durante a execução do serviço, os coletivos passam a compartilhar a pista comum com os demais veículos, o que exige cautela dos motoristas. Por conta da alteração, o ponto de parada da linha 020 – Interbairros II (H) perto do cruzamento com a Saldanha Marinho fica temporariamente desativado. A opção para os usuários é utilizar o ponto anterior, próximo à Avenida Vicente Machado, ou o seguinte, perto da Rua Ferdinando Darif.

Portão

Também a partir das 9h desta segunda-feira (17/8), a Avenida Arthur Bernardes é bloqueada no trecho entre as ruas João Alencar Guimarães e Major França Gomes, no sentido Portão. A orientação para quem trafega pelo local é fazer o desvio virando à direita na Rua João Alencar Guimarães, seguindo pela Coronel Airton Plaisant, dobrando à direita na Major França Gomes para então retornar à Avenida Arthur Bernardes. O acesso de moradores é permitido de acordo com o avanço da obra e o nível de segurança do local. A alteração modifica o itinerário das linhas de ônibus 023 – Inter 2 (AH), 024 – C. Raso/C. Siqueira, 702 – Caiuá/Cachoeira e X36 – Ref. Guadalupe/Fazendinha.

Trânsito de Curitiba tem mais bloqueios e desvios

No Xaxim, o bloqueio na Rua Torquato Tasso, no trecho entre a Barão de Santo Ângelo e a Primeiro de Maio, completa três dias de execução nesta segunda-feira (17/8). Restam 87 dias previstos para a conclusão das obras de drenagem, pavimentação e paisagismo ligadas às Trincheiras da Estação Vila São Pedro. A interdição ocorre diariamente das 7h30 às 18h, mantendo o acesso livre a comerciantes e moradores locais. As rotas alternativas indicadas para os condutores são as ruas paralelas Rudyard Kipling e Hermenegildo Bonat.

Já no bairro Hauer, a interdição na Rua Oliveira Viana chega ao seu 21º dia nesta segunda-feira (17/8). O bloqueio entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost, necessário para escavação, terraplenagem e aplicação de pavimento em concreto, tem previsão total de três meses de duração, restando aproximadamente 69 dias para o término dos trabalhos. A passagem de moradores segue liberada, enquanto os demais motoristas devem utilizar a Rua Padre Dehon ou buscar caminhos alternativos na região.