A rede de escolas Elite, que tem unidades em Curitiba e em São José dos Pinhais, na região metropolitana, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para 2020. A escola fará provas para turmas de Ensino Médio, Ensino Fundamental II, Cursos Livres e Fundamental I, 3º ao 5º ano com provas diagnósticas. Para turmas do 1º e 2º ano do Fundamental I e da Educação Infantil serão realizadas entrevistas agendadas com os responsáveis.

As bolsas de descontos variam entre 5% e 90% das mensalidades. A inscrição é gratuita, pelo site da instituição, ou pelos telefones (41) 3081-2524, para quem quer concorrer a uma bolsa na unidade do Centro da capital, (41) 3588-0266 ou (41) 3027-2717 para aqueles que querem concorrer em São José dos Pinhais.

As provas vão acontecer no dia 30 de novembro, com horários divulgados no ato da inscrição.