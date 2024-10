Escola de Dança Teatro Guaíra anuncia inscrições para 2025

A Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG) divulgou a abertura das inscrições para o ano letivo de 2025. O período de inscrição, voltado para jovens e crianças, será de 17 de outubro até 6 de dezembro. Atualmente são 107 alunos em formação gratuita.

Os selecionados terão a oportunidade de concluir o Curso Livre de Formação do Artista Bailarino, com duração de sete anos. Podem se inscrever crianças a partir de 8 até 17 anos que cursarão as turmas do preparatório ao aperfeiçoamento.

“É muito importante que os pais e responsáveis leiam o Manual do Aluno para entender como funciona a programação de aulas, que são diárias, e que exigem a participação de toda a família, mas o esforço vale muito quando vemos a alegria e o desenvolvimento múltiplo dessas crianças e jovens ao longo do curso”, destaca a diretora da Escola de Dança Teatro Guaíra, Larissa Pansera.

+ Leia também: Praça de Curitiba terá nome de Lolô Cornelsen, arquiteto e campeão pelo Athletico

Para fazer a inscrição no Processo Seletivo da EDTG é necessário seguir os seguintes procedimentos: ler o Edital do Processo Seletivo e o Manual do Aluno; preencher corretamente e imprimir o formulário de inscrição/comprovante de ensalamento, em duas vias; entregar o formulário e documentos na Secretaria da EDTG, localiza na Rua Amintas de Barros, 70, no Centro de Curitiba; ficar atento ao dia e horário da prova.

As vagas são oferecidas por níveis e o processo seletivo consiste em provas de aptidão física e provas práticas de dança clássica, avaliadas por uma banca examinadora. Os aprovados terão aulas conforme um cronograma semanal. Todos os detalhes e documentos estão disponíveis no site do Teatro Guaíra.

+ Leia também: Rua de bairro de Curitiba tem caos no trânsito: confusão, buzinas e desrespeito

Como fazer inscrição para Escola de Dança Teatro Guaíra

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Secretaria da EDTG ou por meio dos Correios pelos pais ou representantes legais de crianças com 8 anos completos a adolescentes com até 17 anos. O prazo final para as inscrições é até 6 de dezembro. O início das aulas será em 17 de fevereiro de 2025.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram