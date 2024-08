Erasto Gaertner celebra de lei que garante proteção dos dados dos pacientes

No dia 15 de agosto de 2024, o Hospital Erasto Gaertner realizará uma live para celebrar o sexto aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 14 de agosto de 2018 no Brasil. O evento, transmitido ao vivo no canal do Hospital Erasto Gaertner no YouTube, às 15h, abordará a importância da LGPD, especialmente no contexto de instituições de saúde, e destacará as iniciativas internas da empresa para garantir a proteção de dados.

Cathiani Bellé, encarregada da LGPD da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mantenedora do Erasto Gaertner, ressalta que a proteção de dados é fundamental para instituições de saúde.

“A proteção de dados é fundamental para qualquer instituição de saúde, pois lidamos quase que exclusivamente com dados pessoais sensíveis, que a lei considera de maior vulnerabilidade. Embora o entendimento sobre a proteção de dados esteja crescendo, ainda há um longo caminho a percorrer, especialmente em um país como o Brasil, onde a valorização da privacidade e da intimidade ainda é incipiente. Em outros países, como a Alemanha, a proteção da privacidade é levada muito a sério, enquanto no Brasil, as pessoas ainda estão dispostas a fornecer dados pessoais em troca de pequenos benefícios”, observa.

Bellé também enfatiza a importância dos treinamentos contínuos dentro da instituição para garantir o cumprimento da LGPD. Ela explica que, no Erasto Gaertner e todas as demais unidades do complexo de saúde, todos os novos colaboradores passam por um módulo de integração que inclui uma orientação específica sobre a lei.

Além disso, a equipe de educação continuada oferece treinamentos direcionados para diferentes áreas, como enfermagem, para assegurar que os dados sejam tratados corretamente. A equipe do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) também realiza o treinamento de cadastro seguro, e o Escritório de Proteção de Dados conduz treinamentos voltados para o programa de governança como um todo.

Durante a live, a especialista discutirá o impacto da LGPD nas operações da empresa, com foco especial na proteção de dados sensíveis no setor de saúde. Serão abordados temas como políticas de segurança da informação, a importância da educação contínua dos colaboradores, as tecnologias implementadas para proteger os dados e os próximos passos para continuar avançando na proteção de dados. O evento será interativo, permitindo a participação do público com perguntas e comentários em tempo real.