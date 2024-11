Engavetamento envolve três caminhões no Contorno Leste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um engavetamento envolvendo três caminhões complicou o trânsito na região da BR-116, no Contorno Leste, no começo da noite desta segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão-caçamba bateu na traseira de um caminhão-tanque, que atingiu um terceiro caminhão.

Duas pessoas ficaram feridas no acidente. O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e ficou gravemente ferido. A outra vítima, motorista de outro caminhão, teve apenas ferimentos leves. Eles fora socorridos e encaminhados ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A pista sentido Curitiba ficou bloqueada para o atendimento do acidente.