Centenas de peças femininas, masculinas e infantis com preços especiais estarão disponíveis em um encontro de brechós em Curitiba, o Expo Brechó CWB, que será realizado no próximo sábado (10). No evento, diversos brechós da capital paranaense estarão reunidos com opções em roupas, acessórios e utilitários.

Além de fazer compras, os visitantes ainda poderão desapegar das roupas que não utilizam mais. No encontro, cada pessoa poderá vender até 30 peças e receber o valor na hora via Pix ou até trocar por produtos dos estandes participantes.

“Entre tantos encontros de brechós incríveis que já acontecem na cidade, o Expo Brechó CWB busca proporcionar uma experiência ainda mais completa com a moda circular, tanto para os expositores como para o público geral. Temos momentos para adquirir novos conhecimentos, criar conexões e, claro, fazer bons negócios”, comenta Luiza Vianna, uma das organizadoras do evento.

Gastronomia, chope e pets

O Expo Brechó CWB também terá atrações gastronômicas coloniais, hambúrgueres, torneiras de chope e espaço pet friendly.

O evento acontece no bar South Beer, localizado na Rua do Herval, 454, Alto da XV. A entrada é gratuita. Para saber mais, acesse o perfil @expobrechoscwb no Instagram.

Serviço

Expo Brechós CWB

Data: 10 de agosto

Horário: das 10h às 18h

Local: Rua do Herval, 454 – Alto da XV, no Bar South Beer

