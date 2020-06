Uma empresa que presta serviços para a Copel, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foi interditada na tarde de sábado (30) por causa da contaminação de 48 funcionários por coronavírus (covid-19). A prestadora fica às margens da BR-376, no bairro Contenda, e tem cerca de 115 funcionários no total. A contaminação foi descoberta ainda na manhã de sexta-feira (29), quando mais de dez pessoas foram em um micro-ônibus até Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, buscando atendimento médico. A unidade é exclusiva para atendimento de síndromes respiratórias em São José dos Pinhais.

Os funcionários contaminados moravam no alojamento da empresa. A ação de interdição foi feita por equipes da vigilância sanitária e teve o apoio da Guarda Municipal, depois que testes de coronavírus foram realizados em todos os funcionários e também em alguns contratados que prestam serviço mas não moram no local. Segundo a Secretaria de Saúde, foram feitos cerca de 140 testes, dos quais, até a tarde de sábado, 48 atestaram positivo para covid-19. No Paraná, são 181 mortos e 4.473 casos confirmados.

Segundo a prefeitura, esse é o primeiro caso de contaminação em massa em São José dos Pinhais, que vinha registrando novos casos de coronavírus semanalmente, mas de maneira constante e controlada. Ainda de acordo com a prefeitura, durante os próximos 15 dias, a empresa receberá acompanhamento para que cumpra determinações de isolamento e quarentena.

A empresa foi notificada e deverá separar as pessoas contaminadas das que não estão e todos os funcionários estão proibidos de deixar as dependências da empresa por qualquer motivo, a não ser para atendimento médico. A prefeitura também determinou que os prestadores de serviço e funcionários que não moram no alojamento mantenham isolamento por 14 dias, para assegurar que não estão contaminados. “A empresa deverá tomar todas as medidas de higiene e assepsia nesse período e prestar todo o atendimento a esses funcionários”, explicou o diretor do departamento de Vigilância Sanitária, Odevair Mathias.

A Vigilância explicou que dará todas as orientações necessárias para que as determinações sejam cumpridas, inclusive para adequações nos alojamentos e no atendimento de urgência.

Foto: Colaboração/Prefeitura de São José dos Pinhais.

Outra interdição na sexta-feira

Na sexta-feira, o supermercado Jacomar do bairro Xaxim, em Curitiba, confirmou que oito colaboradores foram afastados do trabalho após também testarem positivo para o coronavírus. Segundo a empresa, antes disso, no dia 13 de maio, um colaborador da loja tinha apresentado sintomas da covid-19. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atestado para afastamento de suas atividades. O resultado do exame que confirmou a contaminação saiu no dia 18 de maio. Os oito colaboradores estão afastados e recebem apoio, segundo a empresa.

