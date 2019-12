Cara de espumante, servida em uma torneira de chope. A bebida, Ovnih Sparkling Hop, é uma espécie de mistura dos dois, e tem tudo pra conquistar o verão de Curitiba.

Na verdade, mesmo servindo como chope o drink é um espumante. Ela foi apelidada de espumante de cerveja. A cara é mesmo de um vinho, mas até o jeito de servir mostra a diferença da bebida. A distribuição é exclusiva da Cervejaria & Cachaçaria Curitiba e as vendas começaram em dezembro. O preço da taça individual gira em torno de R$ 9,90.

Os proprietários da cachaçaria contam que a Ovnih Sparkling Hop é uma bebida inédita nos bares da cidade. Além do vinho, ela apresenta lúpulo cascade, tem coloração amarelo claro com tons esverdeados, notas cítricas, com um toque seco ao final. O teor alcoólico é de 10,5%, semelhante aos espumantes tradicionais.

“O lúpulo cascade é o mesmo das cervejas India Pale Ale [IPA]. A bebida, para tentar contar um pouco do sabor, seria algo como um pró-seco com Chardonnay e adição de lúpulo, que dá aquele toquezinho mais cítrico, mais floral, e um amarguinho. Então, para quem prefere um espumante para os dias de calor, mais refrescante, e gosta também de cerveja, tem essa opção”, explicou Rafael Boso, um dos sócios da Cervejaria & Cachaçaria Curitiba.

“É como se fosse servir um chope, mesmo”, diz Rafael Boso, um dos sócios da cervejaria. Foto: rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

A criação é da Ovnih Sparkling Wine (sigla para objeto vinífero não identificado), marca famosa pelos vinhos em lata. Na Cervejaria & Cachaçaria Curitiba o espumante de cerveja é comercializado na taça, direto das torneiras. “Na hora de servir, ela não sai tanta bolhinha porque tem a questão no nitrogênio, para esfriar o líquido que vem do barril até a torneira. É como se fosse servir um chope, mesmo. E só vai encontrar aqui. Em Curitiba e região, nós somos os únicos que colocamos esta bebida para servir”, completou Boso.

A cachaçaria, que fica na Avenida Manoel Ribas, em Santa Felicidade, afirma que sempre procura trazer novidades para os clientes. Ainda segundo Rafael Boso, não é só sabor que faz o diferencial, mas o ambiente onde se consome a bebida. “Não é só experimentar uma bebida ou outra, mas se sentir bem, estar em boa companhia e poder curtir uma degustação na medida certa. No caso do espumante de cerveja, em vez do pessoal optar por uma garrafa inteira de espumante, ter que tomar muito, eles tomam em uma taça, na quantidade que desejam, em número de copos individuais”, finaliza o sócio.

Curiosidade

As cervejas conhecidas com IPAs são uma derivação das famosas Pale Ales. As IPAs apresentam maior teor alcoólico e possuem adição mais elevada de lúpulo. Essa configuração, feita pelos ingleses, surgiu para que o sabor das Pale Ales fosse conservado durante a viagem da Inglaterra para as Índias.

A uva Chardonnay é tida como a rainha das uvas brancas. Ela se apresenta como uma das uvas mais populares do mundo. A origem é da Borgonha, região leste da França. Por muito tempo, a Chardonnay foi a única variedade utilizada para a produção dos vinhos mais finos do local.

Foto: rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

Serviço

Cervejaria & Cachaçaria Curitiba

Endereço: Av. Manoel Ribas, 5824, loja 11

Telefone: (41) 3076-3123

Redes sociais: facebook.com/cervejariaecachacariacuritiba | @cachacariacuritiba

* Colaboração de Lucas Sarzi