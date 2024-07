Empreendedor paranaense revela profissão em alta: aplicador de adesivos

Você conhece a profissão de aplicador de adesivos? Quem trabalha nessa área consegue fazer envelopamentos em veículos, atuar com aplicações decorativas e também com identidade visual. Dentro dessa profissão há 24 anos, o paranaense Diomédes de Souza, 42 anos, resolveu ensinar as artimanhas da área para quem tem interesse em aprender.

Dando cursos há 15 anos sobre aplicação de adesivos, o empreendedor deixa o recado para quem quer investir no ramo: “a hora é essa”. Isso porque, de acordo com ele, esse é um mercado em crescimento e que conta com pouca mão de obra qualificada.

“Para entrar na profissão de aplicador de adesivos é muito fácil. Inclusive a gente tem uma demanda muito grande de profissionais na área. Se as pessoas querem entrar na profissão, a hora é essa. É uma profissão que tá pagando bem, tem muita demanda por profissional, tanto para quem queira trabalhar com CLT, quanto profissional freelancer, tem muito mercado. A pessoa que se dedica a essa profissão não fica com a agenda livre”, garante.

O profissional, que também escreveu um livro sobre o tema que será lançado neste sábado (13), dá cursos em todo o Brasil. Proprietário da empresa O Aplicador, que surgiu em Curitiba, ele ensina a fazer envelopamento de veículos, colagens de adesivos em móveis, paredes, como trabalhar com colagens decorativas e também com comunicação visual e impressões.

“O foco da empresa é mão de obra para aplicação de adesivo. Não é venda de algum produto, nosso foco sempre foi a mão de obra. Nosso slogan é ‘mão de obra levada a sério'”, comenta o profissional.

Como o curso de aplicador de adesivos funciona

Souza explica que o curso começou com a proposta de dar um treinamento geral de aplicação de adesivo, com duração de dois dias. Entretanto, eles fizeram aprimorações e dividiram o curso em nichos específicos.

O Aplicador possui os seguintes cursos: método O Aplicador; envelopamento automotivo; envelopamento decorativo; aplicação de adesivos Express. Os módulos variam de acordo com a modalidade. Os preços são de R$ 197 a R$ 997.

As aulas são feitas de forma online e podem ser compradas em todo o país. Além disso, a empresa possui um centro de treinamento no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, e um segundo inaugurado recentemente em São Caetano do Sul, em São Paulo.

Além dessas opções, Souza revela que estão com um projeto para passar em todos os estados do país no período de um ano e meio.

Quem se interessar por algum curso pode entrar em contato com Souza por meio do Instagram ou redes sociais da empresa. Ele acrescenta que mais informações a respeito das atividades podem ser obtidas por WhatsApp.

Primeiro contato com adesivos

Souza relembra que começou na profissão com colagem de adesivos recortados à mão. “[Eu] fazia letreiros para para-brisa de carros. [Fazia] a marca da pessoa, o nome e aí colocava no para-brisa. O pessoal gostava bastante”.

Formado em marketing, o profissional foi explorando diferentes áreas da comunicação até encontrar a colagem de adesivos. Foi quando resolveu empreender e abrir a própria empresa de aplicador em 2015.

Souza mantinha uma cartela de clientes e fazia as aplicações. No entanto, depois de alguns anos ele viu um novo nicho e percebeu que poderia se tornar um professor, especializando outras pessoas na profissão. Foi quando decidiu, em 2019, mudar o foco da empresa e passar a ministrar cursos.

Especialista em aplicação de adesivo vai lançar livro

Neste sábado (13) Souza vai lançar um livro sobre o tema durante a Expo Arte, que acontece neste fim de semana em São Paulo. O material estará disponível em formato físico e também e-book. Na promoção de lançamento, o livro físico está sendo vendido por R$ 49,90 com frete incluso. A compra pode ser feita pelo site ou redes sociais da empresa.

