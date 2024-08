Emocionado, Greca fala pela 1ª vez em público após morte de Margarita. “Meu anjo”

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, falou publicamente pela primeira vez após a morte da esposa Margarita Sansone, aos 79 anos, nesta terça-feira (20), em Curitiba. Emocionado e com olhar lacrimejado, Greca prestou uma homenagem à pessoa com quem conviveu as últimas cinco décadas. Eles se conheceram em 1978, durante um vernissage de Poty.

“Essa era uma entrevista que eu não gostaria de dar. Falar, postumamente, do meu amor, da minha amada Margarita. Mas é também uma ocasião de memória e de gratidão neste prédio que simboliza o nosso amor por Curitiba, neste prédio perto da Igreja da Ordem, da Igreja do Rosário, onde nós fizemos por 40 anos as festas de São Francisco, voltada para os mais pobres”, relembrou Rafael Greca durante o velório de Margarita Sansone, no Memorial de Curitiba, Largo da Ordem.

Segundo Rafael Greca, a presença de pessoas dos quatro cantos da cidade representa o carinho e respeito pela companheira de quase cinco décadas. “A presença maciça do nosso povo, de todos os bairros, de todos os níveis sociais, mostra como ela inspirava as pessoas. E como o nosso amor por Curitiba e nosso amor mútuo, era também reproduzido pelas pessoas como um parâmetro de fazer o bem”.

Rafael Greca presta homenagem à primeira-dama

Por fim, Rafael Greca disse o quanto Margarita o fez bem ao longo da vida. “Esse meu anjo que viveu por quase 50 anos ao meu lado, só fez bem à minha alma e sou muito orgulhoso dela”, declarou.

Em entrevista coletiva, Greca falou, bastante emocionado, sobre a esposa. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

